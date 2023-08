Ex-BBB Natália Deodato estreia como atriz e vive pivô de confusão em série

Influenciadora Natália Deodato será destaque de um dos episódios da série Vizinhos, do Canal Brasil

Em sua estreia como atriz, a influenciadora Natália Deodato (25) será um dos destaques da primeira temporada da série Vizinhos, do Canal Brasil. A ex-BBB fará uma participação especial no sexto episódio da produção.

Em Vizinhos, Natália irá interpretar ela mesma, uma ex-BBB muito popular que acaba de se mudar para o condomínio onde se passa a história. Ainda aproveitando os louros da fama, ela gera um certo incômodo aos moradores, que não estão acostumados com as movimentações de fãs e fotógrafos na portaria do prédio.

A chegada de Natália não apenas vai gerar muita fofoca no conddomínio, como também um crime. Intitulado A Obra, o episódio mostrará a famosa tendo sua vida devastada por conta de uma invasão.

Marcado para ir ao ar no dia 8 de setembro, o episódio de Vizinhos também conta com a participação especial da atriz Léa Garcia, que faleceu na semana passada durante uma viagem ao Festival de Cinema, em Gramado.

Em entrevista à CARAS Brasil, a produtora Luciana Pires, da Cine Group, revelou que Léa ficou muito feliz de ter sido convidada para fazer parte do elenco da série. "Léa foi convidada para três personagens distintos, e ela foi simplesmente sensacional. Com talento inigualável, a artista desempenhou sua missão maravilhosamente", contou.

Leia também: Natália Deodato ganha reality no SBT e arranja confusão no da Record em 24h

O convite para da produção surgiu como uma forma de dar oportunidade para a artista poder interpretar uma personagem que fugia dos perfis que ela já havia feito em sua carreira.

"Ficamos encantados no final, quando ela terminou de gravar a última cena, que era a de uma traficante. Eu fui agradecer, e ela me respondeu com carinho ao dizer: ‘Minha filha, eu me diverti muito, obrigada’. A atriz veio para abrilhantar Vizinhos, e oferece neste trabalho diversão. Ela levou sua arte a um número imenso de pessoas e é uma honra tê-la na série Vizinhos", celebrou Luciana.