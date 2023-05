Natália Deodato ganha reality no SBT e arranja confusão no da Record em 24h

Ex-BBB Natália Deodato venceu reality de confeitaria da emissora de Silvio Santos e agitou confinamento no canal

O reality 'A Grande Conquista' da RecordTV já começou com faíscas envolvendo Natália Deodato. Isso porque a divisão de camas já deu o que falar no programa.

Discutindo quem iria dormir em qual lugar, a ex-BBB já se envolveu em troca de farpas com um dos participantes. "Você dorme fazendo graça à toa. É o c*ralh* mesmo, a gente já cedeu para dormir, não sei porque tá estressadinho", apontou ela, revoltada.

"Sai voado, rapaz", disse ele."Respeita rapaz, não tem ninguém desrespeitando ninguém aqui. Eu só expliquei", afirmou BadNat.

No Twitter, os internautas elogiaram Deodato."A Nat é a agente do caos dos reality. Carelli serviu demais em colocar ela", comentou uma fã. "BadNat é tudo", disse outro.

Não foi somente no canal 7 que ela brilhou, mas em menos de 24h foi exibido o 'Bake-off Celebridades' no SBT, reality de culinária que ela foi a vencedora.

A ascensão da ex-BBB vem após uma fase complicada em sua saúde mental. Ela contou que em um momento de sua vida, sofreu de depressão severa. No ‘Sensacional’, programa da RedeTV!, ela contou que na adolescência, por conta da doença de pele vitiligo, ela sofreu com a autoestima baixa: “Estava afundada em depressão. Tentei suicídio cinco vezes. Não conseguia me olhar no espelho, ir à rua, falar com as outras crianças, não conseguia me achar bonita. Foi muito pesado esse período para mim", revelou.

"Pesava 58 kg e fui para 44 kg em menos de um mês e não ganhava peso (...) Sou um milagre de Deus por tudo que já vivenciei”, constatou.

