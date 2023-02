Ludmilla, Giovanna Lancellotti e Natália Deodato: veja fantasias das famosas

Famosas desfilaram pela Beija-Flor de Nilópolis representando a independência do Brasil na Bahia

O desfile da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis foi cheio de emoção e contou com acidente e desfile de famosos como Giovanna Lancellotti, Natália Deodato, Babu Santana e Ludmilla.

A escola de samba escolheu o tema "Brava gente, o grito dos excluídos no bicentenário da independência", relembrando 2 de julho de 1823, quando aconteceu a independência do Brasil na Bahia. Antes do desfile começar, um carro da escola pegou fogo e os bombeiros tiveram que ser acionados. Felizmente, a chama foi apagada e o trabalho seguiu.

A cantora Ludmilla não desfilou e nem se fantasiou, mas cantou o samba-enredo da escola com o icônico Neguinho da Beija-Flor.

Já Natália Deodato desfilou pela segunda vez na Sapucaí. Ela recebeu convite da escola pouco depois de sua eliminação do BBB 22. Em cima de um dos carros alegóricos, ela mostrou o samba no pé.

"Não tenho privilégios mas tenho garra, determinação e muito samba no pé, juntamente com a @beijafloroficial deixamos hoje o nosso hino BRAVA GENTE!!!!", afirmou no Instagram.

Quem também desfilou pela escola foi a atriz Giovanna Lancellotti que teve fantasia com muita transparência e detalhes dourados. Ela estava no carro abre-alas da escola, que representava a Justiça. Esse foi o primeiro desfile dela na escola no qual a família de seu namorado, Gabriel David, está a frente.

Outro ex-BBB que se divertiu ao desfilar foi Babu Santana. Ele estava no sexto carro da agremiação e teve uma roupa feita por sua própria stylist para compor o cenário.

Veja fotos!

Carro alegórico pega fogo

Ludmilla e Neguinho da Beija-Flor

