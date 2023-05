O que aconteceu com Natália Deodato? Ex-BBB virou destaque na Record TV

Ex-BBB Natália Deodato tem virado destaque em reality mesmo com número extenso de competidores

A influenciadora Natália Deodato, conhecida por participar do BBB 22, tem se tornado o grande destaque do reality A Grande Conquista, da Record TV. Em poucos dias de confinamento, a mineira já mostrou para que não deve fugir de brigas.

Na última quarta-feira, 10, o programa mostrou Natália como a protagonista de um grande barraco com Igor Cavallo. A famosa ainda levou 10 mil reais para casa após ganhar uma prova de resistência em dupla contra mais de 20 participantes.

Depois de ouvir uma série de comentários ofensivos do colega, Natália partiu para cima e não abaixou a cabeça. "Vai lá e faz alguma coisa de útil! Mulherzinha, fofoqueira e mimizenta. Segundo reality que você vai perder?", disse Igor.

"Não vai falar que lá fora a gente vai se encontrar?", rebateu Natália para o lutador, que respondeu: "Eu, não. Com mulher, não! Vai lá e faz alguma coisa de útil. Tenta ganhar uma reality".

A briga de Natália, inclusive, foi responsável por acender um alerta entre os telespectadores da competição. Isso porque o publico passou a procurar quem era Igor Cavallo, que está cumprindo pena em liberdade condicional. Desde então ele tem sofrido com protestos para ser expulso do programa.

Vale destacar que Natália está em um ótimo momento da carreira. A moça não teve nem tempo para descansar a imagem antes de entrar em A Grande Conquista. Isso porque ela foi responsável por vencer a última temporada do Bake Off Celebridades, do SBT.

A ex-BBB disputou a final do reality culinário ao lado do humorista Rodrigo Capella. “A felicidade não cabe em mim. Vencer o Bake Off Brasil Celebridades me faz acreditar cada vez mais em mim, na minha força e no meus sonhos. Levei todos ensinamentos da minha família para o programa e agora sei o quanto eles foram essenciais do início ao fim”, declarou.