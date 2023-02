Estreante na TV, ator de Mar do Sertão sonha em subir ao altar com namorado: 'Quero casar'

O novo galã de Mar do Sertão namora há quatro anos e está juntando dinheiro para casar com namorado

Na novela Mar do Sertão, um personagem que vem fazendo muito sucesso entre o público é Joel Leiteiro. Interpretado por Matteus Cardoso (34), o novo galã da novela das seis tem ganhado muitos fãs por seu trabalho e aparência. Estreante na TV, o ator namora há quatro anos com um estudante de medicina, Bruno Albuquerque. Juntando dinheiro para o grande dia, o ator sonha em subir ao altar: 'Quero casar'.

O galã, que nunca escondeu sua relação homoafetiva , contou em entrevista ao site ADTV que o namorado é dono de seu coração. “Tenho namorado, estamos juntos, estamos bem e ele está estudando medicina. Vai ser médico, é um cara inspirado, inspirador, muito apaixonado pela medicina, pela ciência, pela saúde, é um cara que cuida muito bem de mim, me inspira e a gente tá seguindo nessa caminhada juntos“, declarou ele.

Com 34 anos, o ator já sonha em subir ao altar com seu amado, e contou que vem juntando dinheiro com o trabalho na novela para tornar o sonho realidade. “Quero muito me casar, eu estou aí juntando dinheiro, fazendo a novela e juntando dinheiro pra gente poder se casar“, afirmou Matteus.

Os dois trocam várias declarações de amor nas redes sociais. "Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo", escreveu o ator para o namorado. "Obrigado por toda a vida, histórias, tempo, e muito amor compartilhados. A luz do cinema acendeu, a nossa vida começou e eu quero muito mais. Te amo", postou Bruno para o galã.

Na trama, o personagem de Matteus é amigo de José, interpretado por Sérgio Guizé (42), e ex-empregado de Tertúlio, vivido por José de Abreu (76). Apaixonado por Anita, interpretada por Julia Mendes, o personagem vive romance e deixa todas as mulheres de Canta Pedra suspirando. Em seu trabalho de estreia em Mar do Sertão, Matteus Cardoso participa de uma novela pela primeira vez. Ele chegou a fazer testes para outras produções da Globo, como as séries Onde Nascem os Fortes (2018) e Aruanas (2019), mas só conseguiu um lugar na produtora com o papel de Joel Leiteiro. Com a fama que conseguiu dos telespectadores, este promete ser apenas o primeiro de muitos trabalhos do galã na televisão.