Ator de Mar do Sertão vive jornada dupla de trabalho com medicina

Bruno Dubeux é nutrólogo e dá aulas em uma pós-graduação enquanto não está gravando Mar do Sertão

Bruno Dubeux (41) é o intérprete de Savinho em Mar do Sertão. Além de ator, ele também é nutrólogo e vive uma jornada dupla de trabalho com a medicina . O médico atende em um consultório em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. Além disso, ele também dá aulas em uma pós-graduação. Na sala de aula, ele é reconhecido pelos alunos, que já pediram spoilers da novela das seis da Globo.

O ator nasceu no Texas, nos Estados Unidos. Com apenas três meses de vida veio para o Brasil morar em Recife, no Pernambuco e tem a dupla cidadania. Mas ele não permaneceu no país desde então, Bruno já morou na Carolina do Sul aos 16 anos e cursou o último ano do colégio. Então, o artista voltou para o Brasil para um estágio no último ano da faculdade de medicina. Ele também foi recentemente para Nova York estudar atuação.

"Muitas vezes é um equilíbrio de pratos [risos]. Sempre que sai meu cronograma de gravações para a semana seguinte, meus atendimentos são organizados em meus horários livres. Além disso, reduzi minhas aulas no período da novela", revelou ele em entrevista ao Gshow.

Além da rotina de gravação da novela e o consultório de medicina, Bruno também é professor em uma pós-graduação. "Dou aulas práticas e teóricas para médicos numa pós-graduação de Nutrologia. Os alunos e professores me reconhecem e essa semana até aconteceu uma coisa engraçada. Pedi uma ajuda de substituição para uma professora da endócrino e ela me disse que só me ajudaria se eu desse spoiler sobre o que vai acontecer com Savinho, Labibe e o príncipe [risos]", afirmou.

Bruno Dubeux vivendo a rotina dupla como nutrólogo (Foto: Arquivo Pessoal)

Bruno não acredita que poderia escolher entre uma das duas profissões. "Não penso nessa escolha, mas na integração de ambas. Existe uma arte na medicina, uma co-criação entre eu e meus pacientes em cada encontro. E existe uma cura através da arte de atuar. Nunca me esqueço de um comentário que o querido Paulo Goulart me fez em 2008, no camarim da novela Duas Caras: 'É meu jovem, você é um curandeiro. Com a medicina você cura o corpo. E com o ator, você cura a alma'".

Apesar de ser nutrólogo, o artista declarou que não é do tipo "marmiteiro disciplinado" e acredita que é possível manter uma rotina saudável ao comer fora de casa. Ele prefere escolher alimentos integrais e com prioridade para proteínas, mas não se priva de comer comidas diferentes quando quer.