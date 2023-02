Mar do Sertão: Veja as fotos de como será o casamento de Candoca e José

Na novela 'Mar do Sertão', Candoca e José vão dizer o tão esperado 'sim' em uma cerimônia de casamento ao ar livre. Saiba como será!

Nos próximos capítulos da novela Mar do Sertão, da Globo, o público vai conferir a cena emocionante do casamento de Candoca (Isadora Cruz) e José (Sergio Guizé). Na trama, eles vão dizer o tão esperando 'sim' em uma cerimônia de casamento ao ar livre e repleta de romantismo.

Para o dia especial, Candoca usaráum vestido branco de renda e José surgirá com um terno bege. Nas cenas, a noiva chegará ao local da cerimônia montada no cavalo e será levada ao altar pelo coronel Tertúlio (José de Abreu).

Candoca e José vão se casar em uma cerimônia conduzida pelo padre Zezo (Nanego Lira), a pastora Dagmar (Heloisa Jorge) e um juiz de paz, que vão destacar o poder do amor e dos recomeços. Entre os convidados, os noivos contam com a presença do ex-marido dela, Tertulinho (Renato Góes), que diz que só foi até lá pela ex-mulher e pelo Manduca (Enzo Diniz).

Vale lembrar que Candoca e José demoraram mais de 10 anos para conseguirem subir ao altar. No passado, eles estavam prestes a subir ao altar quando o rapaz foi dado como morto. Assim, ela se casou com Tertulinho ao descobrir que estava grávida e sozinha. Depois de muitos anos, José voltou para a cidade e conseguiu se reconciliar com a noiva.

As cenas do casamento vão ao ar no capítulo de segunda-feira, 13 de fevereiro.

Fotos: Globo / Fábio Rocha

Lua de mel de Candoca e José será na praia na novela Mar do Sertão

Nos últimos dias, os atores Isadora Cruz e Sergio Guizé gravaram as cenas da lua de mel de Candoca e José para a novela Mar do Sertão, da Globo. A gravação aconteceu em uma praia no Rio de Janeiro e os dois apareceram em cenas românticas.

De biquíni, Isadora Cruz ostentou a sua beleza e boa forma entre uma gravação e outra. Sergio Guizé também exibiu o corpo sarado ao posar apenas de sunga preta.

Fotos: JC Pereira e Vitor chapeta/ AGNEWS