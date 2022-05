Érico Brás será o apresentador do especial de 50 anos de Ivete Sangalo na TV Globo

Especial Ivete 50 anos será apresentado por Érico Brás nesta sexta-feira, 27, na TV Globo

CARAS Digital Publicado em 25/05/2022, às 16h46

Nesta quarta-feira, a TV Globo anunciou que Érico Brás será o apresentador do especial de 50 anos de Ivete Sangalo.

A cantora vai celebrar o seu aniversário com um show em Juazeiro, sua cidade natal, com direito a transmissão ao vivo na emissora.

Em entrevista para o Gshow, o ator falou sobre a honra de ser o apresentador da noite ao lado da amiga.

"A minha relação com Ivete começa como fã. Eu a vi cantar nos trios elétricos de Salvador e, depois, tive o prazer de entregá-la o Troféu Dodô e Osmar, que premia os melhores do carnaval. Aquela foi a primeira vez que nos encontramos. Depois, nos vimos nos Estúdios Globo e nos cumprimentamos como colegas de trabalho, ela recebeu meu elogio e automaticamente retribuiu, em uma relação muito recíproca. Ivete Sangalo, para além de conseguir executar com seu talento e competência a arte que se propõe a fazer, é um verdadeiro objeto de projeção da arte brasileira. Me lembro muito bem do show marcante que ela fez no Madison Square Garden e de, ao vê-la cantar, pensar: realmente, essa mulher vai aonde o vento soprar", disse ele.

O artista ainda recordou quando recebeu o convite. "De imediato preparei minha mente e meu espírito para que eu seja fogos no meio dessa celebração, que é tão merecida e, segundo a minha intuição, vai ser uma das melhores festas que a gente já fez", revelou.

O show de Ivete Sangalo será exibido ao vivo pela TV Globo após a novela Pantanal e segue a transmissão no Multishow logo após a transmissão na TV Globo, a partir das 00h10.

ÉRICO BRÁS SERÁ O APRESENTADOR DO ESPECIAL IVETE 50 ANOS