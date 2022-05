Ivete Sangalo celebrará seus 50 anos com show exclusivo na TV Globo

Ivete Sangalo fará um show especial diretamente de Juazeiro, sua cidade natal, para celebrar a chegada de seus 50 anos

CARAS Digital Publicado em 05/05/2022, às 16h38

Ivete Sangalo (49) acaba de revelar uma novidade mais que especial para os fãs!

Prestes a completar 50 anos de vida, a cantora irá fazer um show especial de aniversário, diretamente de sua cidade natal, Juazeiro, na Bahia, que será transmitido pela TV Globo.

No dia 27 de maio, dia do aniversário da artista, Ivete apresentará para todo o Brasil por meio da TV Globo e do Multishow o show da sua nova turnê, Tudo Colorido, prometendo muitos sons, cores e movimentos, além é claro de grandes surpresas.

Em suas redes sociais, Ivete celebrou o momento escrevendo: "A comemoração de milhões. Ivete vai comemorar o aniversário e mandou avisar que vai rolar a festa em grande estilo na nossa telinha! Um show histórico no dia 27 aqui na Glô!".

A notícia deixou os fãs da cantora animados e ansiosos: "Rainha do Brasil!", disse um. "A maior e melhor cantora desse País merece uma comemoração a altura", escreveu outro. "Fui eu que pedi sim!", falou um terceiro.

Confira o anúncio do show em comemoração aos 50 anos de Ivete Sangalo: