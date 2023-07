“Encontro” faz homenagem à Rita Lee e filho da cantora reage

O filho de Rita Lee, Beto Lee, participou do programa “Encontro” e se emocionou ao ver homenagem para a cantora

Nesta sexta-feira, 28, o programa “Encontro” fez uma homenagem à cantora Rita Lee. A musa do rock brasileiro faleceu em maio deste ano em decorrência de um câncer no pulmão. Quem estava presente no programa da Rede Globo apresentado por Patrícia Poeta, era o filho de Rita, Beto Lee.

A homenagem feita pelo programa, que não tem mais Manoel Soares como apresentador, era um vídeo em que diversas pessoas entrevistadas na rua diziam a importância de Rita Lee em suas vidas.

Ao ver o vídeo, Beto Lee se emocionou, comentou sobre a homenagem e ainda falou sobre o impacto de sua mãe na vida dos brasileiros. “A gente via muito isso nos shows. Crianças, casais, adolescentes. Essa coisa atemporal dela que atravessa gerações e continuará atravessando, isso é um dos maiores triunfos de um artista”, disse o filho de Rita.

“Isso é muito bonito, ver como a obra dela atravessa e continuará atravessando gerações”, ainda reforçou o herdeiro da dona do hit “Mania de Você” durante sua participação no programa matinal da Globo.

Esta não é a primeira vez que um dos filhos de Rita comenta sobre o legado da mãe. Em junho, um mês após o falecimento da mãe, o filho do meio da cantora e Roberto de Carvalho, João Lee, fez uma homenagem.

"Perdi a conta de quantas vezes fomos ao hospital nos últimos 2 anos. A preparação e a rotina eram sempre as mesmas. Éramos todos muito disciplinados com os horários, e era imprescindível estarmos bem descansados para a batalha do dia seguinte. Portanto, sem filmes ou séries até altas horas da madrugada (um dos momentos favoritos de mãe e pai) e todos nós íamos dormir mais cedo no dia anterior”, comentou João na legenda do último vídeo que gravou de Rita, postado em suas redes sociais.

Ele ainda emocionou seguidores ao escrever: "Esse vídeo é apenas um exemplo de como ela conseguia transformar esses momentos difíceis em momentos mágicos e especiais. Hoje faz um mês sem você, mãe. A saudade só aumenta. Te amo para sempre".

Homenagem!

Nesta semana, outra homenagem foi feita à Rita Lee, mas esta foi uma bem mais permanente. A atriz Mel Lisboa fez uma tatuagem em seu peito em homenagem à cantora. Mel interpretou Rita entre 2014 e 2016 na peça “Rita Lee Mora ao Lado”.

O desenho feito pela própria Rita e é uma estrela com sete pontas, feita em homenagem à mãe de Mel. “Viva Rita Lee",” escreveu o amigo de Mel que realizou a tatuagem e compartilhou o resultado.