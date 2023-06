Um mês após a morte, filho de Rita Lee emociona ao recordar vídeo da mãe

"A saudade só aumenta", confessou João Lee, filho da cantora Rita Lee, que faleceu vítima de um câncer no pulmão

Nesta quinta-feira, 8, completa um mês da morte de Rita Lee. A cantora faleceu aos 75 anos, vítima de um câncer de pulmão. João Lee, um dos filhos da artista, usou as redes sociais para lembrar da data, e dividiu com os seguidores um vídeo em que a mãe estava a caminho do hospital para dar sequência ao tratamento.

A artista aparece no vídeo publicado no feed do Instagram ouvindo a música Le Freak, sucesso da banda americana Chic, e mesmo lutando contra uma grave doença, ela estava alegre e movimentando as mãos no ritmo da música.

"Perdi a conta de quantas vezes fomos ao hospital nos últimos 2 anos. A preparação e a rotina eram sempre as mesmas. Éramos todos muito disciplinados com os horários, e era imprescindível estarmos bem descansados para a batalha do dia seguinte. Portanto, sem filmes ou séries até altas horas da madrugada (um dos momentos favoritos de mãe e pai) e todos nós íamos dormir mais cedo no dia anterior", começou João.

Ele seguiu o texto dando detalhes da rotina para acompanhar a mãe no tratamento. "No dia seguinte, acordávamos bem cedo, com bastante tempo de sobra, nos arrumávamos com calma e descíamos para sair de casa. Como bons amantes de café, combinamos de não tomar nada antes da viagem até o hospital. Café com leite, então, era terminantemente proibido. Não queríamos correr o risco de imprevistos na estrada, se é que vocês me entendem. O caminho era longo. Com sorte, eram apenas 45 minutos de trânsito. Sabendo que a ansiedade sempre pegou forte em nós três, esses momentos que antecediam consultas, exames e/ou terapias eram os que mais nos deixavam ansiosos."

João ressaltou que Rita lutou bravamente contra a doença. "Lidar com o imprevisível nunca é fácil. Lidar com o imprevisível em uma situação de saúde de alguém que você ama mais que tudo na vida é milhões de vezes mais difícil. Nem consigo imaginar como era para ela. Mas, independentemente da dificuldade, minha mãe sempre deu um exemplo maravilhoso para todos nós que estávamos ao seu redor. Ela nunca se deixou abater e nunca ficou de mau-humor. Sempre de cabeça erguida, corajosa, determinada e forte", acrescentou.

Por fim, ela falou sobre a saudade que sente da mãe e se declarou. "Esse vídeo é apenas um exemplo de como ela conseguia transformar esses momentos difíceis em momentos mágicos e especiais. Hoje faz um mês sem você, mãe. A saudade só aumenta. Te amo para sempre", finalizou.

Confira a publicação:

A batalha contra o câncer

Em fevereiro de 2023, Rita Lee esteve internada pela última vez, quando teve alta e foi para casa ao lado da família. Na época, ela chegou a anunciar o lançamento de uma nova autobiografia, o que deixou os fãs animados com a novidade. A cantora descobriu um tumor primário no pulmão esquerdo em maio de 2021 e compartilhou o diagnóstico de câncer publicamente na sua conta do Instagram.

"Nossa Rita submeteu-se a um check-up no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Os exames apontaram um tumor primário no pulmão esquerdo", escreveu a equipe que cuida da conta da cantora. "Ela já se encontra em casa e dará sequência aos tratamentos de imuno e radioterapia", dizia o post.

Em abril de 2022, uma boa notícia: na época, o filho de Rita Lee anunciou que a cantora havia vencido o câncer. "A cura da minha mãe me emocionou. Melhor notícia de todos os tempos. Manteve a cabeça erguida, com vontade de lutar e encarou tudo com seu bom humor habitual, tanto que apelidou o tumor de 'Jair'", disse Beto Lee.

