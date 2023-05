Filhos de Rita Lee contam como eles e o pai Roberto de Carvalho lidam com falta dela

"Aí, do nada, dá um calor gostoso, sinto ela do meu lado, parece que está me encostando", disse João. Eles ainda contaram como tem sido para o pai, que foi o grande amor da cantora por quase 50 anos.

"São duas almas que se encontraram no cosmos pelo amor e pela música. E um sempre soube destacar bem os créditos do outro, o que havia de melhor no parceiro. Química é uma coisa muito louca, né? Pode dar certo ou não. Os Ramones, por exemplo, banda que minha mãe amava: os caras se odiavam, mas, de algum jeito, dava certo. No deles, deu muito certo. É raro um casal hitmaker como eles", afirmou.

Livro de tweets

Escritora e criadora assídua, Rita Lee deixou cadernos com composições de músicas, pensamentos e até 400 tweets inéditos, que devem virar um livro em breve.

"A gente conversou muito sobre esses projetos. O legal é que tudo continuará sendo contado em primeira pessoa. Há tempos também vínhamos conversando sobre criar uma fundação. Porque há as cenografias dos shows, as roupas que ela fazia… Tem até o quimono que o Arnaldo usou em capa de disco… Está tudo no sótão dela, organizadinho. Também conversamos sobre criar um software nosso que simule a voz dela e disponibilizá-lo para o público produzir música, e sobre a possibilidade de criar um robô que tivesse a personalidade dela, um boot que fosse treinado com textos, documentos, tuítes dela para que as pessoas pudessem interagir", contou João, que está a frente de vários projetos com o rosto da rainha do rock.