Onde serão jogadas as cinzas de Rita Lee? Cantora revelou destino inusitado em livro

Onde serão jogadas as cinzas de Rita Lee? Cantora explicou a decisão em livro que acaba de ser lançado; veja

A cantora Rita Lee avisou aos familiares qual deveria ser o destino de seus restos mortais. A estrela, que faleceu aos 75 anos após lutar contra um câncer, também escolheu que seria cremada após a morte.

As revelações estão em Rita Lee - Outra Autobiografia, que acaba de ser lançada pela Globo Livros. Na obra, ela revelou qual seria o destino inusitado de suas cinzas.

"Tenho certa implicância com cemitérios. Lá, até há monumentos bonitos e rola uma paz em meio aos monólitos de cimento e anjos de mármore em respeito aos mortos. Mas acho que túmulos ocupam o lugar de pessoas vivas, e que cemitérios poderiam virar parques e praças, quem sabe até moradias", defende ela no livro.

Ao final do trecho, ela diz que espera que suas cinzas sejam jogadas. "Por isso quero ser cremada e ter as cinzas jogadas na minha horta caseira sem agrotóxicos para me transformar numa alface suculenta" , detalhou ela que sempre foi conhecida pela excentricidade e pelo amor pela natureza.

Rita Lee morreu no dia 9 de maio em sua casa, em São Paulo. A artista já havia sido diagnosticada com um tumor no pulmão esquerdo em 2021 e enfrentou uma longa batalha contra a doença publicamente. Atendendo ao desejo da estrela revelado no livro, o corpo foi cremado em uma cerimônia reservada aos familiares.

MAIS REVELAÇÕES

Na obra a cantora também conta que cogitou interromper o sofrimento e que considerou a eutanásia ao descobrir a doença."Disse a ele (médico) que minha vida tinha sido maravilhosa e, que por mim tomava o ‘chazinho da meia-noite’ para ir desta para melhor. Que me deixassem fazer uma passagem digna, sem dor, rápida e consciente. Queria estar atenta para logo recomeçar meu caminho em outra dimensão. Sou totalmente favorável à eutanásia. Morrer com dignidade é preciso", escreveu Rita.