Mel Lisboa homenageia Rita Lee em nova tatuagem

A atriz Mel Lisboa já interpretou Rita Lee no teatro e decidiu eternizar a cantora com uma tatuagem no peito; veja o desenho!

Nesta terça-feira, 24, a atriz Mel Lisboa revelou que fez uma nova tatuagem no última final de semana. A artista decidiu homenagear a cantora Rita Lee, falecida em maio de 2023, e compartilhou o desenho em suas redes sociais.

Mel foi responsável por interpretar a cantora entre 2014 e 2016, quando estrelou a peça Rita Lee Mora ao Lado, baseada na primeira autobiografia da rockeira. A atriz optou por tatuar no peito uma estrela de sete pontas, desenho feito pela própria Rita em homenagem a sua mãe.

"Viva Rita Lee", escreveu o amigo da atriz, que compartilhou a foto da tatuagem no Instagram. Mel Lisboa era muito conectada com a cantora, que morreu aos 75 anos após uma batalha contra um câncer no pulmão. Recentemente, ela participou do Tributo a Rita Lee, realizado no Dia Mundial do Rock em São Paulo, e se emocionou com a homenagem.

Foto: Reprodução / Instagram

O último pedido de Rita Lee para Mel Lisboa

Em entrevista à CARAS Brasil, Mel Lisboa relembrou a relação que tinha com Rita Lee e entregou novidades para futuro da peça sobre a Rainha do Rock. Segundo ela, a cantora lhe fez um último pedido antes de morrer.

"Estou fazendo o audiolivro da segunda autobiografia [da Rita Lee]. Fiz o primeiro a pedido dela, ela já estava doente e pediu que eu fizesse o audiolivro, porque já não tinha mais condições de fazer ela mesma. Ela confiou a mim essa leitura, essa narração da sua autobiografia. Antes de morrer, ela deixou também este pedido para que eu fizesse a da outra autobiografia. Essa semana a gente iniciou os trabalhos", compartilhou a atriz sobre o pedido de Rita Lee, que lançou duas autobiografias antes de sua morte, em maio deste ano.

A estrela da peça Rita Lee Mora ao Lado revelou que, com o lançamento das autobiografias da cantora, a produção pode retornar e ganhar novos ares. "Temos vontade de voltar com o espetáculo, agora repaginado por conta das autobiografias", comentou Mel.

"Não dá para ignorar [as autobiografias], uma vez que, quando a gente estreou a peça, ainda não tinha nem a primeira. O espetáculo era inspirado e baseado no livro do Henrique Bartsch - o Rita Lee Mora ao Lado - mas agora temos as autobiografias, então a ideia é montar uma produção diferente, mas com a mesma equipe, com tudo muito semelhante ao Rita Lee Mora ao Lado", entregou a atriz.