Mel Lisboa revela pedido de Rita Lee antes de morrer: 'Já estava doente'

Em entrevista à CARAS Brasil, Mel Lisboa relembrou relação com Rita Lee e entregou novidades para futuro da peça sobre a cantora

Mel Lisboa (41), conhecida por ter interpretado Rita Lee no teatro, se emocionou no Tributo a Rita Lee, no Dia Mundial do Rock, na última quarta-feira, 12, em São Paulo. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz relembrou a relação com a cantora, entregou novidades para futuro da peça sobre a Rainha do Rock e ainda revelou pedido que Rita Lee fez antes de morrer: "Já estava doente".

"Estou fazendo o audiolivro da segunda autobiografia [da Rita Lee]. Fiz o primeiro a pedido dela, ela já estava doente e pediu que eu fizesse o audiolivro, porque já não tinha mais condições de fazer ela mesma. Ela confiou a mim essa leitura, essa narração da sua autobiografia. Antes de morrer, ela deixou também este pedido para que eu fizesse a da outra autobiografia. Essa semana a gente iniciou os trabalhos", compartilhou a atriz sobre o pedido de Rita Lee , que lançou duas autobiografias antes de sua morte, em maio deste ano.

Estrela da peça Rita Lee Mora ao Lado, que esteve em cartaz de 2014 até 2016, Mel Lisboa revelou que, com o lançamento das autobiografias da cantora, a produção pode retornar e ganhar novos ares. "Temos vontade de voltar com o espetáculo, agora repaginado por conta das autobiografias". comentou a atriz que viveu Rita Lee no teatro.

Leia também: Mel Lisboa encara suspense no teatro e relembra maior desafio na carreira: 'Medo'