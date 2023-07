Mel Lisboa encara suspense no teatro e relembra maior desafio na carreira: 'Medo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Mel Lisboa falou sobre encarar peça de suspense e relembrou seu maior desafio na carreira

Mel Lisboa (41), conhecida por seus diversos trabalhos na atuação, estrela a peça Misery - Louca Obsessão, que está em cartaz em São Paulo. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz falou sobre encarar a produção de suspense e ainda relembrou seu maior desafio na carreira, quando viveu Rita Lee no teatro: "Medo".

"A Rita foi um divisor de águas. A personagem foi o maior desafio que já tive na minha carreira e que resolvi encarar mesmo com todo o medo que eu tinha. Acho que a própria Rita me ensinou isso. Lembro o dia em que decidi encarar esse desafio. Pedi para sair de um outro trabalho para fazer esse, sem ter certeza nenhuma de que ia dar certo, de que eu seria capaz de fazer, duvidando de mim mesma. Um belo dia, resolvi mudar e decidi fazer tudo o que eu queria fazer, inspirada nessa coragem da Rita", compartilhou Mel Lisboa .

Com anos de carreira na atuação, a atriz refletiu sobre sua relação com o teatro : "A minha trajetória é um pouco diferente e atípica, tenho consciência disso. Na verdade, ela se construiu baseada nas minhas oportunidades e naquilo que eu queria fazer e dizer artisticamente, dentro daquilo que me foi oferecido. Aos poucos, fui sendo acolhida pela classe e fazendo a minha carreira no teatro, paralelamente à minha carreira no audiovisual. Não é que uma coisa impediu a outra, mas a minha carreira acabou ficando com uma força maior no teatro".

Em cartaz com a peça Misery - Louca Obsessão, inspirada no livro de Stephen King (75), Mel Lisboa também comentou sobre a experiência com a produção teatral: "É uma peça de suspense, embora tenham muitos alívios cômicos. Acho que esses momentos de humor são muito bem-vindos. Tenho as referências tanto do livro, quanto do filme - que eu admiro e gosto - mas o meu trabalho é diferente por já ser uma outra condição. É teatro, não é nem livro nem cinema, então são linguagens diferentes".