Andréia Horta escreve carta aberta para Mel Lisboa após morte de Rita Lee: ''Um dia a gente junta as 4''

Intérprete de Elis Regina, atriz Andréia Horta presta apoio para a amiga Mel Lisboa após morte de Rita Lee, que Mel deu vida nos palcos

A atriz Andréia Horta (39) usou as redes sociais na quarta-feira, 10, para compartilhar uma carta aberta que escreveu para a amiga Mel Lisboa (41) após morte de Rita Lee (1947 - 2023).

Intérprete da cantora Elis Regina (1945 - 1982), Andréia prestou apoio para Mel, que viveu Rita nos palcos e cinema, no musical Rita Lee Mora ao Lado, de 2014 a 2016, no filme Elis, e também narrou a versão de áudio livro da autobiografia de Lee.

Com vídeo de Rita Lee cantando Coisas da Vida, na legenda, Horta relembrou algumas cenas das duas juntas nas produções em homenagem às amigas Rita e Elis. "Carta aberta a Mel Lisboa. Mel tão querida, amanheci tristíssima porque agora a Rita Lee não está mais aqui. E sei que você também está. Pensei em nosso encontro em cena. E antes quando eu estava escovando os dentes caracterizada de Elis e você entrou no banheiro pronta de Rita Lee e ao olhar pra você minhas pernas bambearam e eu chorei de emoção. Você era a Rita e a Rita estava viva!!! Nos abraçamos ali", iniciou Andréia.

"Me lembrei de nossa cena no hospital (quando Elis foi a única a visitar Rita na cadeia e exigir pra ela um médico porque estava grávida e fraca) e uma dizia a outra que temos nossa caneta e nossa voz e esse é nosso poder e tesouro. Elas duas através de nós. Nós duas através delas. Agora a gente segue aqui com o que elas nos ensinaram. Agora é que são elas! Agora é pra sempre. Morrer é ser pra sempre. Depois dessa estrada começa uma grande avenida", continuou na legenda.

"Dançamos juntas, eu com Elis, você com Rita, eu com você, Rita comigo e Elis contigo. Você ainda conviveu com Rita e ela te amava! Ô glória!!! É claro!! Quando te vi no jornal ontem emocionada dizendo que foi tão bom estudá-la minha garganta apertou, te entendi. Tão bonito nosso ofício!!! Te abraço firme e silenciosa atravessada pela reverência a Rita, celebrando sua existência fulgurante. Vejo Rita e vem você e acho lindo! Um dia a gente junta as 4 e no mínimo gargalharemos a beça, tenho certeza. Com amor, Andréia", disse Horta no final do texto.

"Seguiremos dançando juntas e gargalharemos juntas nós 4, seguramente. Obrigada por tão linda carta. Te amo, Andreia", declarou Mel nos comentários. "Coisa mais bonita e doce. A vida há de ser feita disso…", disse Carolina Dieckmann. "Que lindo", elogiou Claudia Abreu.

Confira o texto de Andréia Horta para Mel Lisboa após morte de Rita Lee:

Mel Lisboa se despede da rainha do rock brasileiro Rita Lee

A atriz Mel Lisboa lamentou a morte de Rita Lee aos 75 anos na noite de segunda-feira, 08, e anunciada na manhã de terça-feira, 09. Em seu Instagram, a artista fez uma despedida emocionante com série de fotos ao lado da estrela do rock.

"Rita, a maior de todas. A estrela mais brilhante deste nosso céu. Minha inspiração. Nossa rainha. Hoje dói muito, mas me sinto privilegiada por ter existido na mesma época que você", iniciou Mel.

Em seguida, a atriz destacou a honra de ter vivido Rita Lee. "Por ter tido a ousadia de subir no palco fingindo ser você. Por ter tido a honra de ter estado ao seu lado nesses últimos 10 anos. Obrigada por tudo que você fez por todos nós. Você fez e sempre fará um monte de gente feliz. Descanse em paz, Rainha", declarou ela.