Bruna Pinheiro revela como lida com cobrança externa por ser neta de Garota de Ipanema: 'Exposta'

Bruna Pinheiro é a intérprete de Ayla em Reis; em entrevista à CARAS Brasil, a atriz falou sobre a influência da Garota de Ipanema em sua carreira

Bruna Pinheiro é neta de Helô Pinheiro (80), conhecida como Garota de Ipanema. A atriz interpretou Bianca em Todas As Garotas Em Mim, e Ayla em Reis, ambas na Record TV. Em entrevista à CARAS Brasil, ela revelou como lida com a cobrança externa por ser neta da ex-modelo. "Exposta", disparou a artista, que também é sobrinha da apresentadora Ticiane Pinheiro (47).

A atriz contou que suas brincadeiras na infância já revelavam seu interesse pela carreira artística. "Eu acho que meu amor pela arte já veio comigo 'de fábrica'. Mas, sem dúvidas, as influências artísticas na minha família me alimentaram a seguir profissionalmente na área. As minhas brincadeiras de criança sempre envolviam fazer showzinhos e peças de teatro na sala de casa, e eu dizia que queria ser 'pop star' (risos)", afirmou Bruna Pinheiro.

Ela falou sobre as diferenças entre as duas personagens que viveu na TV aberta. "A Bianca veio como minha primeira experiência com a tv aberta, foi muito importante pra mim como uma “abertura de portas” pra entender como funcionava um set de gravação no formato televisivo, a rotina e a rapidez com a qual as coisas acontecem! A Ayla veio com mais responsabilidades, em um produto já em andamento e com um público muito fiel! Além das complexidades da personagem em si, de um estudo e preparação de elenco mais profundos que tive que fazer, pra mim, foi um papel com muito mais desafios e relevância na trama, o que foi incrível e ao mesmo tempo bem desafiador!".

Bruna Pinheiro declarou que acredita ser natural sentir uma cobrança externa por ter uma avó e tia que já seguem a carreira artística. "Por ter uma família pública, sempre estive exposta à comparações e a uma certa pressão de ser como minha avó, ou como minha tia. Mas isso me dá mais forças para ser uma profissional melhor, para estudar cada vez mais e crescer diante das críticas construtivas. As que não servem, eu ignoro, e juntas damos risada!", disparou ela, que é incentivada pela família em sua carreira como atriz.

Ela não poupou elogios à Garota de Ipanema."Minha avó é uma mulher muito batalhadora. Soube construir uma carreira, desde muito nova, regada de amor e boas amizades em volta dela. Hoje, com 80 anos, ainda trabalha todos os dias, estuda, dança, e ainda tem muitos sonhos profissionais a serem realizados. Ela me influencia e incentiva, todos os dias, a seguir sonhando, trabalhando e concretizando esses sonhos", concluiu Bruna Pinheiro.