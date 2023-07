Qual a idade de Helô Pinheiro? Garota de Ipanema surpreendeu com festa de aniversário

Helô Pinheiro comemorou seus 80 anos na última sexta-feira, 7; a Garota de Ipanema reuniu famosos e seus filhos para a celebração

Helô Pinheiro surpreendeu com uma festa de aniversário para comemorar seus 80 anos. A Garota de Ipanema atrai olhares de homens e mulheres há decadas, mas ainda provoca dúvidas a respeito de sua vida pessoal, já que é reservada, principalmente sobre a família. O festão reuniu não somente famosos, mas também os quatro filhos dela.

A ex-modelo celebrou mais um ano de vida na última sexta-feira, 7, e posou durante a festa ao lado dos seus quatro filhos Kiki, Jô, Ticiane e Fernando Pinheiro. Todos estavam acompanhados, como Ticiane com o jornalista César Tralli. Estavam presentes também os netos da famosa, Lolle, Bruna, Mariana e, Rafa Justus.

Helô tem quatro filhos: Kiki, Fernando, Jô e Ticiane Pinheiro. Todos são fruto de seu relacionamento com o engenheiro Fernando Mendes Pinheiro. Embora tenham sido criados em meio a fama da mãe, somente um deles quis seguir carreira artistica. Se trata de Ticiane Pinheiro, sua penúltima filha, que trabalha como apresentadora do programa Hoje em Dia, da Record TV. Ticiane já foi casada com Roberto Justus, com quem teve sua filha Rafa Justus. Hoje, ela está em um relacionamento com o jornalista César Tralli, apresentador da TV Globo.

Fernando, o filho caçula da Garota de Ipanema, é portador de uma deficiência. Ele sofreu uma bronquiolite e teve falta de oxigenação no cérebro. O problema lhe causou algumas sequelas, as quais ele carrega por toda a vida. Embora seja consciente, ele não consegue ler, escrever, tem dificuldade na fala e usa óculos de oito graus.

HELÔ PINHEIRO GANHOU UMA HOMENAGEM DE TICIANE PINHEIRO

A apresentadora do programa Hoje Em Dia, da Record TV, compartilhou um vídeo mostrando vários momentos especiais ao lado da mãe e prestou uma bela homenagem para a aniversariante. "80 anos da mulher que me ensinou tudo, inclusive o amor. É dando que se recebe, e minha mãezinha que sempre transbordou amor por onde passa, não tinha como ser diferente. Feliz aniversário para essa mulher maravilhosa, para essa mãe espetacular, para essa deusa da minha vida", declarou Ticiane Pinheiro. "Obrigada por tudo mãe. Que seu novo ciclo seja cheio de saúde, amor, sucesso a alegrias! Te amo além do infinito, Helô Pinheiro. Vamos comemorar muito hoje", completou.