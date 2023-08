Empresário que descobriu Larissa Manoela defende os pais dela: 'Inverdades'

Após carta aberta dos pais de Larissa Manoela, o empresário que descobriu a atriz se pronuncia com recado: 'A verdade será revelada'

O empresário Marcelo Germano, que foi quem descobriu a atriz Larissa Manoela ainda na infância, resolveu se pronunciar sobre a polêmica familiar que ronda a vida da jovem artista nos últimos tempos. Depois da carta aberta que os pais dela divulgaram no programa Fofocalizando, do SBT, ele escreveu um depoimento no Instagram para defende os pais da atriz.

Em sua mensagem, ele contou que os pais de Larissa não fariam nada para prejudicar a filha e que mentiras sobre a relação familiar estão virando rumores. Além disso, ele relembrou uma frase que disse para a atriz.

"Como pai profissional e descobridor de Larissa Manoela posso garantir que tudo o que está sendo falado sobre os pais de Larissa Manoela Gilberto e Silvana são inverdades. Descobri Larissa Manoela aos 4 anos de idade e acompanhei toda a história de nossa atriz. Uma vez comentei pra Larissa que meu amor por ela é incondicional mas hoje vou reformular o que falei na época. Nosso amor por ela é condicional, pois não aceitamos que alguém destrua a carreira de uma menina que é o fenômeno de todo o Brasil", disse ele.

E completou: "A verdade será revelada e vamos proteger a integridade de nossa filha profissional. Até o momento não tinha me pronunciado por respeito que tenho pelos pais de Larissa mas neste momento precisamos que todos saibam a única verdade que existe. Os pais de Larissa Manoela jamais prejudicaram a própria filha e ela está sendo manobra de manipulação. Aqui estou em oração para que Deus possa fazer Larissa não esquecer os princípios de honrar pai e mãe".

Pais de Larissa Manoela soltaram indireta em carta aberta

Os pais da atriz Larissa Manoela, Silvana e Gilberto Santos, surpreenderam com uma carta aberta sobre a atual convivência com a filha durante o programa Fofocalizando, do SBT. Na mensagem, eles deixaram uma indireta sobre a vida atual da filha, que está noiva de André Luiz Frambach e cuida da própria carreira.

Em um show, eles falaram: “Lamentamos muito por terceiros tentarem o tempo inteiro criar um ambiente hospital na nossa relação”. Em outro momento, eles destacaram que sempre vão torcer pelo sucesso da filha.

“Larissa é nossa filha única. É e sempre será parte integrante do nosso lar. Por mais que tentem nos separar hoje, com injúrias, difamações e até lançando histórias inverídicas na imprensa, nós sempre seremos seus pais e ela sempre será nossa filha. E nenhum fator externo conseguirá mudar isso”, escreveram.