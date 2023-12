Eliana diz que implorou para Silvio Santos não demití-la: "Chorando"

Desesperada, Eliana revela como implorou para Silvio Santos para não ser cortada do SBT; na época, seu programa vivia uma crise

A apresentadora Eliana revelou que "implorou" para não ser demitida do SBT. Ela relatou um encontro com Silvio Santos que aconteceu nos bastidores na época em que ela ainda atuava no seguimento infantil.

Na época, o "patrão" decidiu cortá-la porque o programa não rendia como o esperado - foi então que ela esbarrou com o apresentador pelos corredores da atração. "Quando eu ouvi que era o Silvio chegando eu desci pras escadarias correndo, quase segurei no suspensório dele, chorando, dizendo ‘Silvio, você tem alguma coisa contra mim, por que você me mandou embora'”, esclareceu.

Ela então contou a conversa que teve. “Mas me deixa fazendo qualquer coisa, eu não quero ficar em casa, eu quero trabalhar, mostrar o meu talento, quero falar com o público! E eu tão jovem começando. Deixa eu apresentar os desenhos sentada numa cadeirinha igual a Vovó Mafalda, era sessão desenho na época”.

Eliana conta que passou a viver uma nova realidade, o que a preparou para lançar o sucesso que foi um divisor de águas em sua carreira. “Eu saí de todo um cenário gigantesco, toda uma plateia, auditório, toda aquela pompa que os programas infantis na época tinham e fiquei sentada num banco, olhando pra televisão, aparecendo só da cintura pra cima, eu não tinha como dançar, e eu só podia dançar com as mãos, e daí que surgiu a música dos dedinhos”.

Eliana contou como quase foi demitida e como conseguiu reverter essa situação com o próprio Silvio Santos, que rendeu o lançamento de "Dedinhos" #RaulGilpic.twitter.com/SgncfV3eaS — Programa Raul Gil (@pgmraulgil) December 23, 2023

Eliana renova o bronzeado em dia na praia

A apresentadora Eliana elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar fotos de como curtiu o final de semana de sol. A estrela apareceu só de biquíni de bolinhas e fininho ao renovar o bronzeado em uma praia de Porto de Galinhas.

A artista caprichou nas poses ao mostrar a sua boa forma em várias poses ao ar livre em um lindo dia de sol. Na legenda, ela contou sobre a alegria de curtir os dias de descanso.

"Sou da natureza, sou do mato, amo pé no chão, vento na cara e cabelo ao vento. Me sinto livre, leve e feliz. E viver tudo isso com quem amo, minha família, deixa a vida com uma sensação de completude. Foram dias de conexão com o que realmente importa, o amor", disse ela.