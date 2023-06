Ele cresceu! Filho de Astrid Fontenelle chama atenção por sua altura em flagra com a mãe

Aos 14 anos, filho de Astrid Fontenelle mostra que está mais alto do que a mãe em rara aparição juntos em público

Na noite de quarta-feira, 22, a apresentadora Astrid Fontenelle desembarcou no Rio de Janeiro junto com seu filho, Gabriel, de 14 anos, e um detalhe roubou a cena: A altura do rapaz. Os dois foram flagrados pelos paparazzi enquanto circulavam pela área do desembarque e ficou evidente o quanto o adolescente já cresceu!

Gabriel chamou a atenção ao mostrar que está bem mais alto do que sua mãe. A cabeça de Astrid está na altura dos ombros do menino. Além disso, Gabriel mostrou que é estiloso. Ele surgiu com um conjunto de calça e jaqueta com a mesma estampa chamativa e completou o visual com camiseta e tênis.

Atualmente, Astrid Fontenelle comando o programa Saia Justa, no GNT. Por sua vez, Gabriel acaba de dar seus primeiros passos no mundo da moda. Ele fez o seu primeiro desfile durante o evento São Paulo Fashion Week deste ano.

Fotos: Gabriel Rangel / AgNews

Astrid Fontenelle faz tatuagem com homenagem para Rita Lee

Após a morte da cantora Rita Lee, a apresentadora Astrid Fontenelle decidiu fazer uma tatuagem para homenagear a artista. Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora explicou o motivo de ter feito a tatuagem apenas depois da morte da amiga, que teria a convidado para fazer o desenho, mas não teve coragem de seguir em frente.

“Minha mais nova tatuagem, uma estrela de 7 pontas, em homenagem à Rita Lee. Lá atrás Rita me disse que queria fazer essa estrela, me convidou para fazermos juntas. Eu amarelei…. Hoje ela tá aqui”, começou a apresentadora, junto de fotos da tatuagem, que foi feita em sua mão.

“Um símbolo bem importante pro cristianismo (representa a perfeição de Deus) e do judaísmo (os sete dias da criação do mundo). A minha a partir de hoje será meu ponto de luz e conexão com o Sagrado! E de novo, obrigada Rita por tanto!”, completou Astrid, na legenda da postagem.