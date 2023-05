Astrid Fontenelle faz tatuagem para homenagear Rita Lee: ‘Ponto de luz’

Cantora havia convidado Astrid Fontenelle anteriormente para fazer juntas, mas apresentadora não teve coragem

Nesta quinta-feira, 11, a apresentadora Astrid Fontenelle (62) usou suas redes sociais para mostrar que tem uma nova tatuagem! A famosa decidiu prestar uma homenagem para sua amiga, a cantora e compositora Rita Lee, a Rainha do Rock, que morreu nesta última segunda-feira, 8, após uma batalha contra um câncer de pulmão.

Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora explicou o motivo de ter feito a tatuagem apenas depois da morte da amiga, que teria a convidado para fazer o desenho, mas não teve coragem de seguir em frente.

“Minha mais nova tatuagem, uma estrela de 7 pontas, em homenagem à Rita Lee. Lá atrás Rita me disse que queria fazer essa estrela, me convidou para fazermos juntas. Eu amarelei…. Hoje ela tá aqui”, começou a apresentadora, junto de fotos da tatuagem, que foi feita em sua mão.

“Um símbolo bem importante pro cristianismo (representa a perfeição de Deus) e do judaísmo (os sete dias da criação do mundo). A minha a partir de hoje será meu ponto de luz e conexão com o Sagrado! E de novo, obrigada Rita por tanto!”, completou Astrid, na legenda da postagem.

Veja a publicação da apresentadora Astrid Fontenelle mostrando sua nova tatuagem, feita em homenagem para sua amiga, a cantora Rita Lee:

MORRE AOS 75 ANOS A CANTORA RITA LEE, ETERNA RAINHA DO ROCK BRASILEIRO

Ícone da música brasileira, a cantora Rita Lee morreu nesta terça-feira, 9. A artista já havia sido diagnosticada com um tumor no pulmão esquerdo em 2021 e enfrentou um longa trajetória contra a doença publicamente. Entre cura, remissão e internação, a cantora deixou os hospitais mais uma vez em fevereiro de 2023. Estável, Rita Lee anunciou até mesmo o lançamento de uma autobiografia. A notícia da morte da artista foi comunicada em seu perfil oficial do Instagram.