Astrid Fontenelle lamenta morte de Rita Lee e desabafa: 'Uma das últimas corajosas'

Jornalista conversou com a imprensa durante o velório de Rita Lee nesta quarta-feira, 10

"Parte uma das últimas corajosas". É assim que a jornalista Astrid Fontenelle (62) define a morte da cantora Rita Lee, aos 75 anos, nesta terça-feira, 9. A apresentadora esteve presente no velório da artista, que aconteceu nesta quarta, 10, no planetário do Parque Ibirapuera, e relembrou a carreira da eterna Rainha do Rock Brasileiro em conversa com a imprensa.

"É uma obra onde você vai vendo a cada fase só acerto, você não vê erros, não teve isso na carreira de Rita Lee ", reflete ela, que diz ter discos de vinil da cantora, comprados em sua adolescência. "[Ela foi inspiração] para nós como mulher e para nós como jornalistas. Ela sempre foi pauta, as canções dela sempre foram pauta."

Fontenelle afirma ter sido uma grande fã da cantora e de suas músicas durante a adolescência, afirmando que a carreira da estrela acompanhou tanto sua vida pessoal, quanto profissional. "Todas aquelas canções parecem que foram feitas para mim, embora eu não fosse aquela ovelha negra que ela cantava", acrescenta, em conversa da qual a CARAS Brasil participou.

Para ela, Rita Lee deixa um legado extremamente atemporal, desde suas roupas e frases, até suas canções revolucionárias e pioneiras. "Ontem eu passei o dia ouvindo os álbuns dela, e todas as canções se encaixam agora, com o Brasil atual", completou a apresentadora, que também homenageou a artista em suas redes sociais.

MORRE AOS 75 ANOS A CANTORA RITA LEE, ETERNA RAINHA DO ROCK BRASILEIRO

Ícone da música brasileira, a cantora Rita Lee morreu nesta terça-feira, 9. A artista já havia sido diagnosticada com um tumor no pulmão esquerdo em 2021 e enfrentou um longa trajetória contra a doença publicamente.

Entre cura, remissão e internação, a cantora deixou os hospitais mais uma vez em fevereiro de 2023. Estável, Rita Lee anunciou até mesmo o lançamento de uma autobiografia. A notícia da morte da artista foi comunicada em seu perfil oficial do Instagram.