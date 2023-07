Edson Celulari apresenta personagem da nova novela da Globo, 'Fuzuê'

Aos 65 anos, ator Edson Celulari volta às telinhas da Globo em substituta da novela das sete, 'Vai na Fé'

Longe das telas da Globo desde O Tempo Não Para, em 2018, o ator Edson Celulari estará na nova novela da emissora! Nesta quinta-feira, 6, ele usou as redes sociais para falar do novo personagem na trama que vai substituir Vai na Fé.

Em sua conta oficial no Instagram, o artista de 65 anos publicou uma foto caracterizado, apresentando o novo papel em Fuzuê. Nero de Braga e Silva é um ex-feirante, dono de uma loja no Rio e pai das personagens de Fernanda Rodrigues, Michel Joelsas e Nicolas Prattes.

"Este é NERO de Braga e Silva, ex-feirante que se orgulha de suas origens. Dono da FUZUÊ, popular loja de departamento no centro do Rio. Simpático e espontâneo, ele tem um jeito muito particular de se vestir. Conhecido como ”Imperador”, NERO é pai de Alícia (Fernanda Rodrigues), Francisco (Michel Joelsas) e Miguel (Nícolas Prattes) - este, o favorito de NERO pra ser seu sucessor na loja. Vem aí FUZUÊ", escreveu Celulari ao legendar a postagem.

Nos comentários, os fãs se animaram com o post. "Lindo esse Nero!", elogiou Lilia Cabral. "Mais um pra conta! Te amo", declarou o primogênito, Enzo Celulari, da relação com Claudia Raia. "Vai ser sucesso, como sempre!", "Que delícia te ver na telinha de novo!!", "Sucesso", "Vai ser ótima", disseram os seguidores.

Recentemente, Edson publicou alguns registros dos bastidores na preparação de atores para a nova novela, que tem previsão de estreia para agosto de 2023.

Confira o post de Edson Celulari sobre 'Fuzuê':

Filha de Edson Celulari dá show de fofura em passeio da família

O ator Edson Celulari aproveitou a manhã da última segunda-feira, 03, para passear em um shopping na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O artista estava acompanhado pela esposa, a atriz Karin Roepke, e a filha caçula, a pequena Chiara, que roubou a cena nos flagras e deu um show de fofura durante o passeio em família.

Com apenas um ano de idade, Chiara dispensou seu carrinho de bebê e apareceu desfilando pelo shopping com uma camisa de babados fofíssima e um salopete azul marinho. A menina esbanjou simpatia e interagiu com os fãs do papai e com os fotógrafos no local, enquanto sorria de orelha a orelha e curtia cada minuto.