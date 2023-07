Filha caçula de Edson Celulari dá um show de fofura durante passeio em família

A pequena Chiara esbanja simpatia em passeio no shopping com os papais babões, Edson Celulari e Karin Roepke

O ator Edson Celulari aproveitou a manhã desta segunda-feira, 03, para passear em um shopping na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O artista estava acompanhado pela esposa, a atriz Karin Roepke, e a filha caçula, a pequena Chiara, que roubou a cena nos flagras e deu um show de fofura durante o passeio em família.

Com apenas um ano de idade, Chiara dispensou seu carrinho de bebê e apareceu desfilando pelo shopping com uma camisa de babados fofíssima e um salopete azul marinho. A menina esbanjou simpatia e interagiu com os fãs do papai e com os fotógrafos no local, enquanto sorria de orelha a orelha e curtia cada minuto do passeio.

Edson e Karen também provaram que a simpatia de Chiara é de família! Entre os registros, o casal apaixonado aparece sorridente, como a filha. Inclusive, o ator, que está confirmado na próxima novela da Globo, ‘Fuzuê’, fez questão de atender alguns fãs que estavam no local e acenou para os fotógrafos.

Edson Celulari e Karin Roepke passeiam com a filha caçula, Chiara - Foto: Edson Aipim/ AgNews

Edson Celulari e Karin Roepke passeiam com a filha caçula, Chiara - Foto: Edson Aipim/ AgNews

Filha caçula de Edson Celulari - Foto: Edson Aipim/ AgNews

Filha caçula de Edson Celulari - Foto: Edson Aipim/ AgNews

Vale lembrar que além de Chiara, Edson também é pai da estudante Sophia Raia, de 20 anos, e do empresário Enzo Celulari, de 26, frutos do antigo casamento com a atriz Claudia Raia, que chegou ao fim em 2010.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Enzo Raia Celulari (@enzocelulari)

Edson Celulari se derrete ao brincar de boneca com a filha caçula:

Na semana passada, Edson Celulari provou que é um verdadeiro paizão! Pelas redes sociais, o artista compartilhou um vídeo em que aparece se divertindo em um momento de descontração com a herdeira caçula, a pequena Chiara. Com direito a lacinhos no cabelo, o ator se derreteu ao brincar de boneca com a menina, que tem apenas um aninho de vida.