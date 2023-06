Edson Celulari se derrete ao brincar de boneca com a filha caçula: “Pai de menina”

Paizão! Edson Celulari encanta seguidores ao mostrar momento fofíssimo com a herdeira caçula, Chiara

O ator Edson Celulari provou que é um verdadeiro paizão na tarde desta terça-feira, 27! Pelas redes sociais, o artista compartilhou um vídeo em que aparece se divertindo em um momento de descontração com a herdeira caçula, a pequena Chiara, fruto do relacionamento com a atriz Karin Roepke.

Com direito a lacinhos no cabelo, Edson se derreteu ao brincar de boneca com a menina, que tem pouco mais de um aninho de vida. Chiara, inclusive, aprovou o penteado do papai e apareceu toda sorridente no registro fofíssimo: “Pai de menina! O que a gente não faz?”, o ator brincou sobre os acessórios inusitados na legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Edson Celulari (@edsoncelulari)

Nos comentários, amigos e fãs do ator deixaram elogios para o show de fofura de Chiara: “É linda demais”, escreveu Ary Fontoura. “Lindos! Ela é super parecida com você”, opinou uma seguidora. “É uma boneca com esse olho lindo”, disse uma terceira. “Pai lindo e mãe linda, tinha que ter essa lindeza”, outra seguidora exaltou a família do ator, que está escalado para a nova novela da Globo, 'Fuzuê'.

Vale lembrar que Edson também é pai de Sophia Raia, de 20 anos, e Enzo Celulari, de 26, frutos do antigo casamento com a atriz Claudia Raia, que chegou ao fim em 2010. Aos 64 anos, o ator celebrou a chegada da herdeira caçula Chiara, após trocar as alianças em uma cerimônia intimista com Karin Roepke em 2017.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Edson Celulari (@edsoncelulari)

Chiara aprende a falar o nome do pai, Edson Celulari:

O ator Edson Celulari explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar um novo vídeo da filha caçula, Chiara. É que a pequena aprendeu a falar o nome do papai coruja, que se derreteu com a cena! No registro, a menina dá um show de fofura e aparece repetindo o nome do pai 'Edson' com um sorrisão no rosto.