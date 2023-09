"É evangélica": a justificativa de Aline Barros para a postura nos bastidores do 'Altas Horas'

Veja a justificativa de Aline Barros para a postura nos bastidores do programa de Serginho Groisman

A cantora gospel Aline Barros se pronunciou nesta sexta-feira, 1, após a grande repercussão de um vídeo gravado por um fã nos bastidores do Altas Horas, da Globo. É que eles resolveram explicar porque a estrela ficou com cara de poucos amigos.

Segundo a equipe que cuida da estrela, o comportamento é normal. “Não teve nada de mais, Aline é pastora e evangélica, então é normal ela não dançar”, disse. “Ela amou a gravação, foi de coração pra lá”, falou a assessoria. O relato foi publicado pelo jornalista Leo Dias.

Na conversa, a assessoria ainda criticou a repercussão do caso. “O povo aumenta demais, fazendo memes para gerar polêmica”, acusou colocando panos quentes na suposta polêmica que deixou os seguidores eufóricos nas redes sociais.

No vídeo, gravado por um telespectador, ela aparece com cara de poucos amigos. Enquanto outro artista se apresenta, ela fecha a cara, mexe nos cabelos e se mostra desconfortável. A postura da artista dividiu opiniões nas redes sociais.

POSTURA DIVIDIU OPINIÕES

Nas redes sociais, seguidores se dividiram ao ver o vídeo e deixaram muitos comentários sobre a gravação. Alguns defenderam a porque muitos entenderam que ela é evangélica e pode não ter gostado da música. "Ela é evangélica! Seria estranho se ela estivesse dançando essas músicas", comentou um. "Tem lugares que não cabe a gente, né Aline? Por que foi mulher?", afirmou outro.

Alguns criticaram a postura de Aline Barros. "E pra que foi se é a salva no meio dos outros?", questionou um. "Achei a postura arrogante. Não precisa dançar, mas ao menos seja simpática com quem pensa diferente", opinou outro.

Desde 2000, a cantora é casada com o ex-jogador de futebol e agora pastor, Gilmar do Santos. Com ele, a artista teve dois filhos, Nicolas Barrosdos Santos e Maria Catherine Barros dos Santos.