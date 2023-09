Cara fechada? Comportamento de Aline Barros nos bastidores do 'Altas Horas' gera polêmica

Comportamento de Aline Barros em flagra publicado por fã gera muita repercussão; veja o vídeo

Um vídeo que está circulando nas redes sociais está gerando muita repercussão. É que a cantora Aline Barros foi flagrada visivelmente incomodada nos bastidores do programa Altas Horas durante uma gravação que aconteceu nas últimas horas.

No vídeo, gravado por um telespectador, ela aparece com cara de poucos amigos. Enquanto outro artista se apresenta, ela fecha a cara, mexe nos cabelos e se mostra desconfortável. A postura da artista dividiu opiniões nas redes sociais.

Isso porque muitos entenderam que ela é evangélica e pode não ter gostado da música. "Ela é evangélica! Seria estranho se ela estivesse dançando essas músicas", comentou um. "Tem lugares que não cabe a gente, né Aline? Por que foi mulher?", afirmou outro.

Alguns criticaram a postura de Aline Barros. "E pra que foi se é a salva no meio dos outros?", questionou um. "Achei a postura arrogante. Não precisa dançar, mas ao menos seja simpática com quem pensa diferente", opinou outro.

Desde 2000, a cantora é casada com o ex-jogador de futebol e agora pastor, Gilmar do Santos. Com ele, a artista teve dois filhos, Nicolas Barrosdos Santos e Maria Catherine Barros dos Santos.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bomba de Estrelas 💣 (@bombadeestrelass)

30 anos de carreira

Dona de oito Grammy Latino e diversos discos de ouro e platina, a cantora Aline Barros celebra 30 anos de carreira. Para comemorar o feito no mundo Gospel, a artista resolveu fazer um DVD ao vivo após passar por cenários deslumbrantes no Brasil, Estados Unidos, França, Suíça e Portugal.Aline Barros falou sobre o novo trabalho.

"A gravação do DVD ´Aline Barros 30 Anos Na Casa´ foi um culto de gratidão a Deus, reconhecendo que toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vêm Dele. Sou grata a Deus por sua bondade nesses 30 anos de ministério. Cada promessa Dele tem se cumprido. O Senhor tem me sustentado, me dado graça e favor para cumprir esse chamado e levar o evangelho, falar a respeito de Jesus, levar vida e esperança através dos louvores", disse a cantora mostrando sua fé.