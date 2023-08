Aline Barros celebra 30 anos de carreira: ''Sou grata a Deus''

Cantora Gospel Aline Barros celebra três décadas de carreira e anuncia projeto especial

Dona de oito Grammy Latino e diversos discos de ouro e platina, a cantora Aline Barros celebra 30 anos de carreira. Para comemorar o feito no mundo Gospel, a artista resolveu fazer um DVD ao vivo após passar por cenários deslumbrantes no Brasil, Estados Unidos, França, Suíça e Portugal.

Gravado na igreja da artista, no Rio de Janeiro, na presença de um grande público, o DVD “Aline Barros: 30 Anos Na Casa”, foi lançado na quinta-feira, 3, com mais 19 canções que recontam a trajetória vitoriosa de uma das maiores cantoras do país. A novidade reúne regravações de sucessos de seu repertório ao longo de três décadas. A produção musical é assinada por Johnny Essi e a de vídeo por Anselmo Troncoso.

Aline Barros falou sobre o novo trabalho. "A gravação do DVD ´Aline Barros 30 Anos Na Casa´ foi um culto de gratidão a Deus, reconhecendo que toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vêm Dele. Sou grata a Deus por sua bondade nesses 30 anos de ministério. Cada promessa Dele tem se cumprido. O Senhor tem me sustentado, me dado graça e favor para cumprir esse chamado e levar o evangelho, falar a respeito de Jesus, levar vida e esperança através dos louvores", disse a cantora mostrando sua fé.

Para comemorar este importante marco, a cantora preparou um projeto especial, dividido em duas fases. Na primeira delas, Aline viajou o mundo para recontar sua história em sete canções que ganharam clipes registrados em cenários importantes para sua carreira. Todos os vídeos tiveram direção de Mess Santos e todos os áudios foram gravados ao vivo nas locações, realçando o poder vocal de Aline.

Aline Barros então falou sobre seu propósito como cantor: "É muito mais que falar de canções, de música. É uma vida inteira servindo a Deus”.

Desde 2000, a cantora é casada com o ex-jogador de futebol e agora pastor, Gilmar do Santos. Com ele, a artista teve dois filhos, Nicolas Barrosdos Santos e Maria Catherine Barros dos Santos.