'É engraçado pensar em como a TV alcança', reflete Barbara Reis após sucesso na Globo

Barbara Reis, que ganhou fama após estrelar Terra e Paixão e Todas as Flores, construiu uma longa trajetória na atuação antes do sucesso com as novelas. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz recorda trajetória na Globo e reflete sobre repercussão das tramas: "É engraçado pensar em como a TV alcança".

"Tenho uma vida artística na televisão trabalhando direto, só com produtos como uma novela das 18h, uma novela das 23h, a série Sob Pressão. Esse convite para Terra e Paixão foi produto de toda uma trajetória dentro da TV Globo", compartilha Barbara Reis .

"Quando apareci em Todas as Flores tendo esse destaque e, em seguida, sou a protagonista de Terra e Paixão, é comum o público achar que foi por conta da minha boa performance, quando, na verdade, é fruto de uma performance de vários anos na Globo", acrescenta a atriz.

Conhecida pelos papéis como Débora em Todas as Flores e Aline em Terra e Paixão, Barbara Reis ressalta a importância das personagens na sua trajetória. "Elas foram muito importantes para a minha carreira artística. Uma é a minha segunda vilã, em um lugar mais sórdido e que usa toda a sensualidade. Nunca tinha mostrado a Bárbara atriz em uma personagem com esse lugar do sex appeal, do mistério, da sensualidade e do feminino".

Protagonista de uma das capas da Revista CARAS, a atriz pondera sobre a história com o veículo: "Eu, que tenho 33 anos, posso dizer que a revista fez parte da minha vida desde pequena. Eu folheava e me imaginava, via as grandes atrizes estampando a capa e pensava que, um dia, estaria ali. Só não pensava que eu estaria no ano 30, com a minha primeira protagonista". Para celebrar os 30 anos da CARAS, durante a entrevista Barbara Reis recebeu uma joia exclusiva e desenhada especialmente para a ocasião pela designer Rosana Chinche, do Atelier 17.

