Barbara Reis revela bastidores de cenas quentes na TV: 'Muito mais simples do que parece'

Barbara Reis, que encerrou Terra e Paixão com uma grande bagagem profissional, deu o que falar com as cenas quentes ao lado de Cauã Reymond durante a exibição da trama. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz relembra repercussão da novela e revela bastidores das gravações na TV: "Muito mais simples do que parece".

"[As cenas quentes] são bem mais fáceis de fazer do que as pessoas acreditam. Elas são feitas para o corte final, são gravadas em partes pensando na edição e como o diretor imagina. Então é 'dá um beijo, corta'", explica Barbara Reis , que interpretou Aline em Terra e Paixão.

"Raras vezes é uma coisa fluída. Tem vezes que acaba fluindo por conta de planos e coisas técnicas que acabam surgindo. Mas é muito mais simples e frio do que parece", acrescenta a atriz , que também viveu personagem sensual em Todas as Flores. "É um lugar mais sórdido, onde ela usa toda a sensualidade. Nunca tinha mostrado a Barbara atriz em uma personagem com esse lugar do sex appeal, do mistério, da sensualidade e do feminino", declara sobre o papel como Débora na novela do Globoplay.

Ao relembrar a repercussão da trama, Barbara Reis destaca a importância de suas personagens para a carreira como artista. "Quando apareci em Todas as Flores tendo esse destaque e, em seguida, sou a protagonista de Terra e Paixão, é comum o público achar que foi por conta da minha boa performance, quando, na verdade, é fruto de uma performance de vários anos na Globo".

"É engraçado pensar em como a TV alcança. Tenho uma vida artística na televisão trabalhando direto, só com produtos como uma novela das 18h, uma novela das 23h, a série Sob Pressão. Esse convite para Terra e Paixão foi produto de toda uma trajetória dentro da TV Globo", completa a atriz .

