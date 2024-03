Bárbara Reis celebra trajetória, representatividade e fama: 'Fruto de vários anos'

Em entrevista à CARAS Brasil, Bárbara Reis relembra história com a revista e fala sobre carreira em ascensão após término de Terra e Paixão

Bárbara Reis, que ganhou fama ao protagonizar Terra e Paixão, colhe os frutos de vários anos de trabalho com a carreira em ascensão após o término da novela. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz celebra trajetória, representatividade e fama, além de relembrar história com a revista.

"Não tinha como eu não estar aqui nessa comemoração nos 30 anos da CARAS com a minha primeira capa, que eu quis muito fazer e me empenhei. A gente pensou no que eu ia vestir, na proposta que eu ia fazer e fiquei muito feliz com a mensagem dessa capa e de estar estampando ela. Eu, que tenho 33 anos, posso dizer que a revista fez parte da minha vida desde pequena. Eu folheava e me imaginava, via as grandes atrizes estampando a capa e pensava que, um dia, estaria ali. Só não pensava que eu estaria no ano 30, com a minha primeira protagonista", compartilha Bárbara Reis , que estampou sua primeira capa da CARAS em 2023.

"Quando disse que represento um Brasil inteiro na revista, vi que essa frase incomodou muitas pessoas. Por essa estrutura que o país é forjado, não aceitam que eu diga, como mulher preta, que o represento. Mas não represento só como uma mulher preta, mas também como guerreira, trabalhadora, que toma conta da própria vida, sem nunca deixar ninguém subir por cima. É uma mensagem universal", acrescenta a atriz sobre a história com a revista.

Como figura importante de representatividade da televisão, Bárbara Reis pondera sobre sua trajetória: "A gente toma consciência quando a gente nasce e começa a sofrer pequenas estruturas de racismo. Isso sempre me colocou para pensar, porque era um racismo escondido em uma palavra. Ainda existe essa preocupação de você se referir a uma mulher preta como preta, o que não tem nenhum problema se não for de um lugar pejorativo. Eu cresci sendo direcionada como morena ou moreninha e aquilo me incomodava, porque via que isso não me invalidava de receber outros racismos".

Entre os papéis de sucesso, a atriz ficou conhecida por viver Débora em Todas as Flores e Aline em Terra e Paixão. "Foram duas personagens muito importantes para a minha carreira artística. Uma é a minha segunda vilã, em um lugar mais sórdido e que usa toda a sensualidade. Nunca tinha mostrado a Bárbara atriz em uma personagem com esse lugar do sex appeal, do mistério, da sensualidade e do feminino", declara ela.

Bárbara Reis chamou a atenção do público ao protagonizar cenas quentes na TV, mas a atriz garantiu que os bastidores são bem diferentes do que os espectadores podem assistir nas telinhas: "São bem mais fáceis de fazer do que as pessoas acreditam. As cenas são feitas para o corte final, elas são gravadas em partes pensando na edição e como o diretor imagina. Então é 'dá um beijo, corta'. Raras vezes é uma coisa fluída. Tem vezes que acaba fluindo por conta de planos e coisas técnicas que acabam surgindo. Mas é muito mais simples e frio do que parece".

Com uma carreira recheada de trabalhos, Bárbara Reis reflete sobre o motivo de ter ganhado fama recentemente: "É engraçado pensar em como a TV alcança. Tenho uma vida artística na televisão trabalhando direto, só com produtos como uma novela das 18h, uma novela das 23h, a série Sob Pressão. Esse convite para Terra e Paixão foi produto de toda uma trajetória dentro da TV Globo".

"Quando apareci em Todas as Flores tendo esse destaque e, em seguida, sou a protagonista de Terra e Paixão, é comum o público achar que foi por conta da minha boa performance, quando, na verdade, é fruto de uma performance de vários anos na Globo", completa a atriz. Para celebrar os 30 anos da CARAS, durante a entrevista Bárbara Reis recebeu uma joia exclusiva e desenhada especialmente para a ocasião pela designer Rosana Chinche, do Atelier 17.

CONFIRA A ENTREVISTA COMPLETA: