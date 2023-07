Dudu Camargo se aproxima de doceiro para chegar até Silvio Santos: "Ele aprova"

Dudu Camargo se aproxima de doceiro; ele tenta a todo custo ganhar uma nova chance na emissora

O apresentador Dudu Camargo apareceu nesta quarta-feira, 5, em um vídeo inusitado nas redes sociais. É que ele apareceu ao lado de Zeca Fonseca, que é considerado o "doceiro oficial" de Silvio Santos. Ele costuma vender suas delícias para funcionários do SBT.

No vídeo publicado em seu perfil, ele surge ao lado do profissional. “Olha eu aqui com ele, o doceiro do patrão. Silvio Santos aprova as delícias que ele faz. Zeca Fonseca, de chapéu e tudo. A mala tá cheia, cheia de delícias”, afirmou.

Essa não é a primeira vez que ele tenta se aproximar de Silvio Santos após sua demissão. Antes de sua saída ser oficializada, ele foi visto no salão de Jassa, frequentado pelo empresário, para tentar convencê-lo do contrário.

Ainda nesta quarta, o programa A Tarde é Sua contou que Silvio Santos não tem o menor interesse em recontratar o apresentador. Ele teria afirmado para pessoas próximas que mesmo gostando de Dudu Camargo não pode passar por cima da decisão de sua filha, Daniela Beyruti.

Demissão de Dudu Camargo foi polêmica

O apresentador Dudu Camargo foi demitido do SBT em junho após um longo período de férias. Ele apresentava o programa Primeiro Impacto, mas estava afastado há algumas semanas. O comunicador estava na emissora desde 2008, quando atuou na novela Revelação. Depois disso, ele esteve no programa Fofocando, Primeiro Impacto e SBT Notícias. Ele era considerado um dos queridinhos do apresentador Silvio Santos, dono do SBT, e sempre ganhou oportunidades no canal, o que irritava alguns colegas de emissora.

Nos últimos tempos, ele se envolveu em polêmicas nos últimos tempos e chegou a ser acusado de importunação sexual com a cantora Simony. Durante as férias, ele foi substituído por Felipe Malta, que agora segue no comando do programa matinal do SBT.