Drauzio Varella choca ao revelar detalhe após abraçar detenta: 'Ameaças de morte'

O médico Drauzio Varella abriu o coração ao relembrar a repercussão do abraço que deu na detenta Suzy durante uma gravação para o programa Fantástico, da Globo, dentro de uma cadeira. Na época, ele se comoveu com a história dela e deu um abraço ao final da conversa deles. Porém, o assunto repercutiu na internet porque ela foi presa por acusação de estupro e assassinato de uma criança. Agora, ele falou sobre o seu gesto.

"Eu me comovi com aquela pessoa que me olhou de um jeito tão desprotegido, tão triste, que me deu vontade de dar um abraço nela, que não fazia parte do script nenhum, nem caberia", disse ele, em entrevista ao site Splash UOL, ao relembrar a situação. E ainda contou que recebeu ameaças na internet.

"E toda essa confusão que foi armada, todos os problemas que enfrentamos, e eu pessoalmente, ameaças de morte, etc. Hoje, quando eu olho para trás, eu lamento o que aconteceu, é claro. Mas isso foi gerado por um abraço [...] Isso que é a tristeza, gerar uma coisa tão violenta assim, porque você deu um abraço em uma pessoa", declarou.

Então, ele contou que não sabia qual era o crime que ela tinha cometido antes da exibição da reportagem e que não deveria ter dado o abraço. "O erro foi meu, totalmente meu", afirmou ele, e completou: "Eu trabalho em cadeia há mais de 30 anos e nunca na minha vida eu abracei um preso. Não faz parte do relacionamento que eu tenho com eles".

Drauzio Varella relembra a morte de Jô Soares

O médico e escritor Drauzio Varella foi um dos amigos do apresentador Jô Soares (1938-2022) que fizeram depoimentos durante a missa de sétimo dia que aconteceu na noite de sexta-feira, 12. Na celebração, ele falou sobre como o comunicador queria passar os seus últimos dias.

Segundo o jornal Folha de S. Paulo, Drauzio contou que Jô queria deixar o hospital e ele escolheu passar os seus últimos dias em csa e assistindo a filmes clássicos noir. “É difícil falar do gênio tendo convivido com ele”, diz ele.