Douglas Silva, da Dança dos Famosos, foi emancipado aos 14 anos; saiba o motivo

Douglas Silva entrou com pedido de emancipação e arranjou uma briga com sua mãe; ele está participando do Dança dos Famosos

Douglas Silva (34) é um dos participantes do Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck. O ator já se sustentava aos 14 anos e foi emancipado na época. Contudo, ele arrumou uma briga com sua família, já que sua mãe, Clarinda, não gostou nenhum pouco da ideia.

Durante sua participação na 22ª edição do Big Brother Brasil, o artista contou que se mudou muito cedo com sua família para a Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro, para ficar mais perto de seu trabalho. Entretanto, quando começou a se sustentar, ele iniciou o pedido de emancipação. O direito é a antecipação da capacidade civil, que faz com que o menor possa administrar seus bens e praticar os atos que são legais apenas na maioridade, que é aos 18 anos.

"Eu já trabalhava e, como me sustentava, decidi pedir a emancipação e morar com dois amigos", contou Douglas, que conseguiu ser emancipado. O episódio acabou causando uma briga na família, pois sua mãe não concordava com a decisão do filho.

Na época, o ator viveu o personagem mais marcante se sua carreira: Acerola, na série Cidade dos Homens. O papel lhe rendeu uma indicação ao Emmy Internacional, o tornando o primeiro brasileiro indicado ao prêmio e foi à cerimônia em Nova York, nos Estados Unidos. O artista lamentou a ausência de reconhecimento no Brasil, mesmo conquistando prêmios e indicações internacionais.

"Por incrível que pareça, o Emmy na minha vida é só um título, ele não foi um divisor de águas. O filme, sim, foi, assim como a série Cidade dos Homens, essencial para tudo o que acontece na minha vida até hoje", declarou ele em entrevista à revista RG.