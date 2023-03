Dança dos Famosos: Gabi Melim iniciou carreira em reality da Globo e viveu affair com ex-BBB

Gabi Melim participou do Superstar ao lado de seus irmãos com a banda Melim; antes de cantar com Rodrigo e Diogo, ela já teve uma carreira solo

Gabi Melim (28) foi confirmada como uma das participantes na nova temporada do Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck. A cantora iniciou sua carreira no reality show Superstar, da TV Globo, em 2016. Ao lado de seus irmãos Diogo (30) e Rodrigo Melim (30), ela viu a banda Melim estourar pelo país. A artista viveu recentemente um affair com o ex-BBB Rodrigo Mussi (37).

"É, a zona de conforto não tem nada de confortável.. é angustiante, nada cresce ali. Aceitei participar da Dança dos Famosos (mesmo não dançando nadaa, ainda). Mas pensa 'numa muié' dedicada e esforçada viu! Vou dar meu melhor, torçam por mim!!!! Vó, sei o quanto significa pra você, porque esse sempre foi seu sonho", declarou ela na legenda de foto divulgada nas redes sociais confirmando sua participação.

Antes de cantar com os irmãos, Gabi Melim tinha uma carreira solo. Sua história na música começou com os discos que ganhava ainda na infância, que se expandiu com seu primeiro álbum de samba de raiz, que contou com participações de João Donato e Marcelo D2, e os shows que passou a fazer aos 15 anos. Ela chegou a fazer turnês na Europa e na África do Sul.

Em janeiro, começaram a circular boatos na web de que a cantora estaria vivendo um affair com o ex-BBB Rodrigo Mussi. De acordo com o colunista Leo Dias, do Metrópoles, o empresário está conhecendo melhor a vocalista. Os dois viajaram juntos para Fernando de Noronha e foram vistos em clima de intimidade. Eles também trocaram curtidas e comentários nas redes sociais, o que aumentou os rumores de um novo romance.

"Para mim, foi tudo muito novo! A dinâmica de você ser julgado fazendo sua música em um prazo de um minuto e meio era bem desafiadora emocionalmente falando - até porque a arte é muito subjetiva; tem pessoas que se identificam com seu som e pessoas que não. Mas somou bastante no nosso início, e dali a gente ganhou visibilidade", declarou Gabi Melim em entrevista à Glamour sobre sua participação no Superstar em 2016.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por gabi :) (@gabimelim)