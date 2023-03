Belo, da Dança dos Famosos, integrou banda nos anos 1990; relembre

Belo fez parte do Soweto, grupo musical de pagode dos anos 1990, antes de seguir carreira solo

Belo (48), famoso cantor brasileiro, é um dos participantes do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck. O astro da música, que vive de carreira solo como cantor, já fez parte de uma banda durante os anos 1990. Chamado Soweto, o grupo musical de pagode contava com Claudinho de Oliveira (58), Robson Buiú, Criseverton, Marcinho e Digo na época em que Belo integrou a banda.

Criada em Itaquera, na zona leste de São Paulo, em 1991, Soweto surgiu como uma banda de pagode entre amigos. Claudinho de Oliveira e Robson Buiú foram seus primeiros integrantes, seguidos de Belo e Criseverton, que entraram em 1993 para o grupo. Pouco tempo depois, Marcinho e Digo fecharam os intergrantes do grupo musical, responsável por emplacar diversos hits icônicos da década de 1990.

Quase dez anos depois de participação na banda, Belo decidiu seguir carreira solo e deixar os companheiros para trás no ano 2000. A atitude do cantor rendeu uma briga feia entre ele e o ex-jogador Denílson (45), que tinha acabado de comprar os direitos do Soweto quando o músico deixou o grupo de pagode.

