Quem é Nattan, da Dança dos Famosos? Artista foi abandonado pelo pai; conheça

Cantor Nattan, do Dança dos Famosos, viveu um caso doloroso durante a infância

Integrante do time D da Dança dos Famosos 2023, o cantor Nattan (24) deu um show de rebolado no palco do Domingão com Huck neste último final de semana. O forrozeiro chamou atenção do público de casa, que se encantou com seu jeito divertido. No entanto, o que muita gente não sabe é que ele tem uma dolorosa história pessoal .

Durante o programa, Nattan não negou que estava se divertindo bastante ao lado dos colegas Priscila Fantin, Guito e Linn da Quebrada. Na ocasião, eles apresentaram uma coreografia de disco music.

Nas redes sociais, o visual do artista acabou provocando comparações e muitos memes. Algumas pessoas apontaram que o cantor estava com um visual parecido com o do apresentador Edu Guedes, da Band.

“Não sabia que o Natan era a versão jovem do Edu Guedes”, apontou um internauta. “Ainda fico sem acreditar que esse Natanzinho tem uns 22 anos”, “Nattan já é o campeão”, “Nattan é muito carismático”, escreveram outros.

MAS, AFINAL, QUEM É NATTAN, DO DANÇA DOS FAMOSOS?

Natural do estado do Ceará, Natanael Cesário dos Santos, também conhecido como Nattan, tem 24 anos e desde os 15 anos trabalha como cantor profissional. Mas seu destaque na indústria musical veio apenas em 2022.

Foi com o lançamento da música Tem Cabaré Essa Noite, que o artista dominou as paradas de sucesso e começou a ser reconhecido na mídia. A faixa atingiu o topo do Spotify Brasil e conquistou o 7ª posição no ranking. Ele também é a voz por trás da música Morena, sucesso do piseiro do último ano.

O cantor é responsável por encabeçar a nova geração do forró pop e romântico. Em seu currículo tem parceria com outros artistas estourados do gênero, como Raí Saia Rodada, Zé Vaqueiro e Felipe Amorim.

Mas por trás de todo o sucesso, Nattan tem uma história traumática que carrega desde a infância. Isso porque ele foi abandonado pelo pai quando tinha apenas dois anos, sendo criado pela mãe e os avós maternos.

"Eu fui criado pelo meu avô, minha avó e minha mãe. Para te falar a verdade, eu sempre conheci meu pai, sempre tive a presença dele por fotos. Só tive presença física com ele quando eu era um garotinho, um ano ou dois anos de idade. Daí, ele sumiu e minha mãe nunca gostou muito de falar, sempre fui criado com essa questão excluída, ela só me dizia: ‘A partir de agora, eu vou ser sua mãe e seu pai'", disse ele em entrevista ao colunista Leo Dias, do portal Metrópoles.

Nattan contou que, depois de anos, sua mãe resolveu dar mais detalhes sobre seu pai, mas ele preferiu não saber mais nada. "Eu falei: ‘Até agora fui eu e você, você pode ter muito para me falar, mas eu não quero ouvir", declarou.

"Isso pode tirar meu foco, me magoar, me abalar, pode me trazer um trauma e eu não quero’. Eu vim até aqui, construí tudo com Deus e minha família e eu me sinto bem estando assim", disse ele, que está conquistando cada vez mais espaço no mercado.