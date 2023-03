Quem é Guito? Participante da Dança dos Famosos largou vida corporativa e virou ator

Confirmado no Dança dos Famosos 2023, Guito Show tem um passado no mundo corporativo e já trabalhou na bolsa de valores

O ator Guito Show (38) foi confirmado como um dos participantes na nova temporada do Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck. Conhecido por estrelar a novela Pantanal, o famoso tem um passado no mercado corporativo e até já trabalhou na bolsa de valores, antes de virar ator .

"Oi, gente, é isso aí mesmo que vocês ouviram. Eu vou estar no Dança dos Famosos esse ano, aguardo a torcida de todos vocês. Vamos aprender a ciência do remelexo", brincou o artista em um vídeo divulgado nas redes sociais.

No último ano, Guito robou a cena ao estrelar a novela Pantanal, sucesso da TV Globo. Na produção, ele interpretou o peão Tibério, que trabalhava na fazenda de José Leôncio. O personagem se tornou um dos queridinhos do público e acabou ganhando cada vez mais espaço na trama.

É isso mesmo, amores! O @GuitoShow tá no elenco da nova #DançaDosFamosos ✨💃🏻 Quem aí ta ansioso? Estreia dia 12, no #Domingão! pic.twitter.com/7ZOgLzXEWR — TV Globo 📺 (@tvglobo) March 9, 2023

MAS, AFINAL, QUEM É GUITO SHOW?

Nascido Diogo Brito, o ator é natural de Lavras, no interior de Minas Gerais e vem de uma família de fazendeiros. Antes de entrar para o elenco da novela Pantanal, ele estava investindo na carreira como cantor e comerciante, na cidade de Araxá.

Formado em agronomia, o mineiro viveu as mais diversas experiências no mundo corporativo. Em uma delas, ele trabalhou como operador da Bolsa de Valores e também foi responsável por implementar no mercado o que hoje conhecemos como produto Lacfree.

"Depois corri por várias empresas. Um amigo de Lavras desenvolveu o produto Lacfree da Verde Campo. Fiquei com ele no comercial até a Coca-Cola comprar a empresa. Na Coca-Cola eu me desiludi porque nunca gostei de coleira. Voltei para meu sonho que é viver tocando pelo Brasil. E também abri um empório em Araxá", revelou ele ao G1.

Um curiosidade sobre o ator, é que ele mesmo foi atrás dos testes para entrar em Pantanal. Depois de não ter sucesso tentando contatar o autor da novela, ele acabou chegando, através de conhecidos, até uma pesquisadora do elenco. "Foi uma longa jornada de muitos textos, muitos vídeos", contou.

Apesar de já ter vivenciado os luxos da vida como executivo, Guito garante que está feliz com a vida simples conquistada após sair da Coca-cola. "Eu vou ao supermercado a pé, eu só ando a pé, não tenho carro. Levo meus filhos de bicicleta para a escola. No Rio eu ando de metrô ou alugo aquelas bicicletinhas", disse ele.