Dança dos Famosos: saiba quem já está confirmado no elenco de 2023

Domingão com Huck confirma os primeiros nomes das celebridades que vão participar da Dança dos Famosos em 2023

A Dança dos Famosos 2023 está prestes a começar! Neste mês, a competição de dança chega ao programa Domingão com Huck, da Globo, e os primeiros nomes do elenco já foram confirmados pela produção. Saiba quem já está no elenco da Dança dos Famosos :

Nesta semana, a emissora confirmou que Guito, Rafa Kalimann e Heloisa Perissé vão participar da competição. Ao ver o seu nome sendo divulgado, Rafa brincou: “Meu Jesus! Bora se divertir porque dançar ainda tenho que aprender”.

A temporada da Dança dos Famosos de 2023 contará com 16 participantes, que são da música, do esporte e da televisão. A lista completa de participantes será revelada no próximo domingo, 12, durante o Domingão com Huck.

Luciano Huck faz dancinha com Eva e Xurrasco

Nesta semana, o apresentador Luciano Huck agitou as redes sociais ao compartilhar um novo vídeo com a filha, Eva, e o influencer Xurrasco. O comunicador recebeu os dois no seu camarim durante os bastidores da gravação do programa Domingão com Huck, na Globo, e aproveitou para gravar um conteúdo para as redes sociais.

Os três fizeram uma dança juntos e Eva arrasou na coreografia. A menina surgiu toda estilosa com seu look para acompanhar o dia de trabalho do pai e ainda mostrou que leva jeito para a dança.

Assista ao vídeo aqui. "Aula de dança com a Eva e o @xurrasco_021. Mandei bem dessa vez?", disse o papai coruja.