Belo alonga partes íntimas de Gracyanne Barbosa sem dó: ''Empurrar tão bem''

Gracyanne Barbosa chocou ao surgir alongando no limite com a ajuda de Belo sem nenhum pudor

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) sempre surpreende com seu alongamento intenso, mas dessa vez ela conseguiu chocar a todos com a habilidade nunca vista antes. Nesta quinta-feira, 16, a famosa fez os exercícios com o marido, o cantor Belo (48), e impressionou ao usar até o peso dele no momento.

Deitada no chão, a influenciadora primeiro apareceu com o bumbum para cima alongando as pernas. O esposo ajudou empurrando os glúteos e até sentando neles para intensificar.

Depois disso, o casal chamou atenção ainda mais com outra posição. De pernas bem abertas, Gracyanne Barbosa não recebeu apenas a força dos pés do amado na parte internada das coxas, mas também todo o peso dele, já que Belo ficou em pé nela.

"Hoje o flex com parceria do tudão", mostrou a famosa os registros surpreendentes do momento. "Perfeitinho", elogiou o amado. "Obrigado meu amor por empurrar tão bem", agradeceu a ajuda.

Ainda recentemente, a musa fitness chocou ao revelar quantas vezes por semana faz amor com Belo. Divertindo-se com a curiosidade dos internautas, ela falou um número inesperado.

Veja as fotos do momento de Gracyanne Barbosa alongando com Belo:

Rainha dos ovos, Gracyanne Barbosa revela nojo de sua marmita: ''Nem sempre é legal''

A musa fitness Gracyanne Barbosa sempre impressiona ao mostrar suas marmitas com vários ovos cozidos. Sem enjoar, ela repete o cardápio da proteína com purê de batata-doce em mais de uma refeição por dia e intriga os internautas com seu gosto diferenciado. Contudo, recentemente, ela admitiu que nem sempre gosta da comida.

Após pegar pesado no treino de musculação de inferiores, a esposa do cantor Belo foi realizar sua refeição pós-treino no carro e acabou tendo uma surpresa indesejada: água em seus ovos. Isso aconteceu porque a marmita estava na lancheira térmica com gelo.

"Um ovinho gelado, bem gelado, com uma água, isso é nojento né? Concordo", falou a influenciadora ao gravar o pote com o alimento e uma água em volta.

Gracyanne Barbosa então admitiu que não é sempre que a refeição é prazerosa. "Nem sempre é legal", escreveu ela ao exibir o estado da comida colocando um emoji verde com vontade de vomitar.