Dira Paes faz rara aparição com os dois filhos em passeio no shopping

De férias da TV, Dira Paes é flagrada em momento raro em público com os dois filhos

A atriz Dira Paes aproveitou a noite do último domingo, 19, para curtir um passeio com os dois filhos, Inácio, de 15 anos, e Martim, de 7 anos, frutos do casamento com Pablo Baião. Os três foram flagrados em um shopping no Rio de Janeiro enquanto faziam compras no local.

Simpáticos, a mãe e os filhos deram sorrisos e acenaram os fotógrafos de plantão no local. Há poucas semanas, Dira Paes celebrou os seus 17 anos de casamento com o marido. Ela relembrou fotos antigas do casal. “Há 17 anos de ti em mim”, afirmou ela na época.

Atualmente, Dira Paes está de férias das novelas após interpretar a Filó no remake de Pantanal, da Globo.

Fotos: Adão / AgNews

Dira Paes celebra os 15 anos do filho mais velho

Em abril deste ano, a atriz Dira Paescelebrou o aniversário de 15 anos do filho mais velho, Inácio. A mamãe coruja abriu um álbum de fotos para mostrar a festa do herdeiro em sua casa. Nas imagens, ela surgiu ao lado dos dois filhos e também do marido, Pablo Baião. Os quarto apareceram sorridentes para celebrar a nova idade do adolescente.

Na legenda, a artista falou sobre a alegria desta data especial. "Inácio fez 15 anos. Exatamente há quinze anos eu e @baiao.pablo estamos nos reinventando com as suas primeiras descobertas e conquistas, com sua vontade de conhecer o mundo, com as músicas, livros e filmes que ele gosta e com esse sorriso que nos enche de orgulho e muito amor", disse ela.

Por fim, ela também contou o motivo para ter dado o nome de Inácio para o primogênito. "Escolhemos Inácio por que é um nome que se fala sorrindo e é assim que te quero filho, sempre em busca do melhor sorriso. Te amamos demais!!!", contou.