Dira Paes celebra os 17 anos de união com o marido, Pablo Baião

Dira Paes relembra fotos antigas ao lado do marido: 'Há 17 anos de ti em mim'

CARAS Digital Publicado em 31/10/2022, às 11h39

A atriz Dira Paes esbanjou romantismo ao celebrar o seu casamento de 17 anos com Pablo Baião. Ela abriu um álbum de fotos nas redes sociais para relembrar fotos do relacionamento deles e encantou seus fãs com os cliques inéditos.

Na legenda, ela disse: “Há 17 anos de ti em mim. Fotografias do nosso primeiro réveillon, direto do túnel do tempo”.

Hoje em dia, Dira e Pablo são pais de dois meninos, Inácio e Martin. Recentemente, ela comemorou o aniversário do filho caçula e mostrou fotos da família toda reunida."Martin é uma força da natureza. Martin é alegria, vigor, inteligência, brincadeiras, saltos, corridas, bola, água, praia, amigos, confusão, figurinhas, música, cantoria, Martin fala o que pensa. Martin gosta de ser feliz. Martin é espoleta. Martin é irresistível por que transborda nele a tradução do que é uma linda infância. Filho amado, te desejo saúde e toda alegria que vejo, cada vez que você solta esse sorriso lindo. Te amamos demais!!! Há 7 anos me sinto completa nessa vida. Parabénssss, Tintin", disse ela.

Atualmente, Dira Paes está de férias das novelas após interpretar a Filó no remake de Pantanal, da Globo.

Confira o álbum de fotos de Dira Paes:

