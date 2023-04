Festas / Família

Ele cresceu! Filho de Dira Paes faz 15 anos e rouba a cena em fotos da família

Dira Paes abre álbum de fotos com os filhos e o marido para celebrar o aniversário do primogênito e revela o motivo da escolha do nome do herdeiro: 'Inácio'

Dira Paes celebra o aniversário do filho Inácio - Foto: Reprodução / Instagram