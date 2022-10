Dira Paes e Marcos Palmeira emocionam espectadores com cena romântica em 'Pantanal'

Dira Paes e Marcos Palmeira dão show de atuação e emocionam com cena de Zé Leôncio falando "eu te amo" para Filó em 'Pantanal'

CARAS Digital Publicado em 04/10/2022, às 09h18

A atriz Dira Paes (53) usou as redes sociais para compartilhar cena exibida na noite de segunda-feira, 03, na novela Pantanal ao lado de Marcos Palmeira (59)!

No capítulo da trama, Zé Leôncio falou com todas as palavras, pela primeira vez, "eu te amo" para Filó, sua companheira da vida toda. Depois, o fazendeiro ainda a pediu em casamento. Nas redes sociais, os famosos emocionaram o público, que exaltou o trabalho dos artistas no remake adaptado por Bruno Luperi com o show de atuação.

Em seu perfil no Instagram, Dira Paes compartilhou o momento e escreveu: "O "eu te amo" veio #Pantanal."

No Twitter, os fãs da novela repercutiram o momento especial dos personagens. "Eu tô em prantos vendo o Zé Leôncio finalmente reconhecendo a importância de Filó. Demoro", "Que linda a cena do pedido de casamento do Zé Leoncio pra Filó, mas affff só pq tá morreno vai pedir ela em casamento #Pantanal", "e PANTANAL ontem as cenas de zé Leôncio e Filó? Foi tão lindo, chega chorei", "Que lindo. E pensar que criticavam a escolha do Marcos Palmeira no início por causa do Goes. Arrasou como Zé Leôncio, e Dira então? Perfeita Filó", disseram.

Os internautas também lamentaram o fim da novela. "A Dira Paes é linda, ontem o pedido de casamento foi uma cena maravilhosa. Dira e Marcos Palmeira são gigantes", "Que cena linda do Zé Leôncio pedindo a Filó em casamento. Marcos Palmeira e Dira Paes tiveram uma ótima sintonia nessa novela. Essa semana eu tô tão emotiva por ser a última semana da minha novelinha que eu tô me emocionando com todas as cenas", "Não estou pronta para ver o Zé Leôncio morrer. Ele está se despedindo aos poucos e cada cena me traz lágrimas. Só quem viveu sabe que é bem assim",

Dira Paes e Marcos Palmeira emocionam com cena romântica em 'Pantanal':

Dira Paes celebra fim das gravações de 'Pantanal' com elenco

Dira Paes emocionou os seguidores neste fim de semana ao compartilhar a última gravação da novela das nove, Pantanal! Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, a artista, que dá vida a Filó na trama escrita originalmente por Benedito Ruy Barbosa, publicou registro do último dia nos bastidores ao lado do elenco. Nas imagens, estão Marcos Palmeira, Alanis Guillen, Guito, Camila Morgado, José Loreto, entre outros artistas, além da equipe. "Fim das gravações, início da saudade #Pantanal", escreveu Dira Paes ao legendar a publicação. A produção chega ao fim no dia 07 de outubro e será substituída por Travessia.

