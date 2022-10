Dira Paes celebra fim das gravações de 'Pantanal' com elenco: ''Início da saudade''

Atriz Dira Paes, intérprete de Filó, compartilha registro após fim das gravações da novela das nove 'Pantanal' ao lado de elenco

CARAS Digital Publicado em 02/10/2022, às 20h19

A atriz Dira Paes (53) emocionou os seguidores neste fim de semana ao compartilhar a última gravação da novela das nove, Pantanal!

Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, a artista, que dá vida a Filó na trama escrita por Benedito Ruy Barbosa e adaptada por Bruno Luperi, publicou registro do último dia nos bastidores ao lado do elenco. Nas imagens, estão Marcos Palmeira, Alanis Guillen, Guito, Camila Morgado, José Loreto, entre outros artistas, além da equipe.

"Fim das gravações, início da saudade #Pantanal", escreveu Dira Paes ao legendar a publicação. A produção chega ao fim no dia 07 de outubro e será substituída por Travessia.

"Tanto carinho! Essa equipe é demais! Sem palavras pra tanto afeto! E você @dirapaes , vc é diferenciada. Te amo!", declarou Marcos Palmeira. "Abraços do tamanho do Pantanal para todos!!!!", disse Vera Holtz. "Que lindo!!! Parabéns, que novela incrível!!!", elogiou Mariana Ximenes."Lindo demais! Novela que vai deixar saudade e entra para o rol das maiores da TV brasileira!", escreveu Fernando Campos.

Confira o registro de Dira Paes com elenco de 'Pantanal':

Dira Paes surge de cabelos brancos na reta final de 'Pantanal'

A atriz Dira Paes iniciou as despedidas da novela das nove Pantanal na última semana. Na noite de quarta-feira, 28, a artista que dá vida a Filó no remake adaptado por Bruno Luperi compartilhou uma foto nos bastidores de gravações da trama. Na imagem, ela posou exibindo a caracterização com os cabelos brancos da personagem com o passar do tempo na reta final da produção da TV Globo e aproveitou para comentar sobre o papel.

