Detalhes sobre a custódia dos filhos de Kim Kardashian e Kanye West após o divórcio são reveladas

03/03/2022

A socialite Kim Kardashian (41) está oficialmente divorciada do rapper Ye (44), conhecido como Kanye West. A irmã de Kylie Jenner (24) também ganhou o direito de voltar a ser legalmente apenas Kim Kardashian e não Kim Kardashian West.

Porém, ela tem uma outra batalha pela frente, relacionada à guarda dos quatro filhos com o cantor.

Segundo fontes do site TMZ, a empresária ficaria com as crianças, já que Kanye West tem uma agenda de shows que envolve significativas viagens globais nos próximos 2 anos. No entanto, ele poderá ver os filhos quando quisesse, estando presente em festas de aniversário, finais de ano e outros eventos.

Essa facilidade de acesso do pai às crianças tem sido praticada informalmente pela estrela do KUWTK desde a separação, no início do ano passado.

O casal anunciou o fim do casamento em fevereiro de 2021, mas o rapper resistia a concordar com o divórcio alegando desde que o acordo pré-nupcial do casal deveria ser considerado inválido e que as mensagens postadas por ele nas redes sociais sobre Kim Kardashian e a família dela, além de seu novo namorado, o humorista Pete Davidson (28), eram falsas.

O relacionamento de Kim e Kanye

Kim Kardashian e Kanye West começaram a namorar em 2012, e dois anos depois oficializaram a união em uma cerimônia luxuosa na Itália. Os dois tiveram quatro filhos, North (8), Saint (6), Chicago (4) e Psalm (2).

Durante os anos que ficaram juntos, o casal enfrentou muitos conflitos e rumores de explosões temperamentais de Ye, que sofre de transtorno bipolar. Em 2020, a relação estremeceu após o rapper decidir lançar sua candidatura como presidente dos Estados Unidos, que na campanha passou a postar detalhes pessoais de sua família e sobre seu casamento nas redes sociais, o que afetou a socialite.