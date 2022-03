Kim Kardashian está oficialmente divorciada de Kanye West

O divórcio entre Kim Kardashian e Kanye West foi oficializado nesta quarta-feira, 2

CARAS Digital Publicado em 02/03/2022, às 20h15

Kim Kardashian (41) está oficialmente divorciada Kanye West (44)! Nesta quarta-feira, 2, um juiz de Los Angeles aprovou a separação entre a socialite e o rapper.

Segundo as informações do site TMZ, Kim participou virtualmente da audiência, ao contrário de Ye, que não compareceu. O advogado do artista estava presente e não se opôs a decisão.

Kardashian entrou com o pedido de divórcio em dezembro do ano passado. Kanye era contra a decisão e até chegou a usar as redes sociais para pedir pela reconciliação.

Recentemente, ela chegou a pedir nos tribunais que o processo de separação fosse agilizado, para que Ye aceitasse que o casamento realmente chegou ao fim.

O relacionamento de Kim e Kanye

Kim Kardashian e Kanye West começaram a namorar em 2012, e dois anos depois oficializaram a união em uma cerimônia luxuosa na Itália. Os dois tiveram quatro filhos, North (8), Saint (6), Chicago (4) e Psalm (2).

Durante os anos que ficaram juntos, o casal enfrentou muitos conflitos e rumores de explosões temperamentais de Ye, que sofre de transtorno bipolar. Em 2020, a relação estremeceu após o rapper decidir lançar sua candidatura como presidente dos Estados Unidos, que na campanha passou a postar detalhes pessoais de sua família e sobre seu casamento nas redes sociais, o que afetou a socialite.

Kim foi casada com o produtor musical Damon Thomas entre 2000 e 2004. Ela também oficializou a união com o jogador de basquete Kris Humphries em 2011. O matrimônio durou apenas 72 dias. Atualmente a socialite namora o humorista Pete Davidson (28).