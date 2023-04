Demitida da Globo, Giuliana Morrone diz: 'Pode esperar novos desafios'

Giuliana Morrone revela que voltou para a faculdade após a notícia de que foi demitida da Globo em onda de cortes na emissora

A jornalista Giuliana Morrone (56) foi demitida da Globo nesta semana. Ela foi dispensada pela emissora após cerca de 30 anos de parceria durante a onda de cortes na área de jornalismo. Em sua trajetória, ela foi repórter, correspondente em Nova York, fez parte do Bom Dia Brasil e também do Jornal Nacional.

Nas redes sociais, a comunicadora contou sobre a nova fase de sua vida e contou que voltou para a faculdade recentemente para fazer um curso de sustentabilidade empresarial.

"Estou aqui celebrando e agradecendo por tudo o que vivi. Ah, me deixa, sou dessas! Não me venha com “a vida é feita de ciclos.” A minha nunca foi, mas de saltos, mergulhos, curvas e retas. Meu amor pelo jornalismo começou aos 14 anos. Consegui um furo, uma entrevista com a poetisa Cora Coralina. Foi para o jornalzinho da escola. Muitos na turma nem sabiam que Cora era aquela, mas eu senti um orgulho incrível de poder fazer perguntas para ela. E foram tantas outras perguntas. Em italiano, para Sophia Loren. Em inglês, na correria, para Barack Obama. Em português, há anos, para todo este pessoal aqui do Planalto Central", disse ela.

"A vida, para mim, é feita de paixão. Sempre tive paixão pelo jornalismo e por onde eu exerci até agora a minha profissão. Minha outra paixão e força é pela verdade. Sempre. Nos últimos anos, voltei para a universidade e passei a estudar sustentabilidade empresarial. E esbarrei, novamente, na minha obsessão, a busca pela verdade. Novo ciclo? Já disse que comigo não é assim. Mas pode esperar novos desafios, aprendizados, novas experiências, sempre buscando respostas, sempre buscando a verdade e com paixão", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giuliana Morrone (@giulianamorrone)

Repórter Eduardo Tchao, da Globo Rio, também foi demitido e falou sobre isso

Na última quarta-feira, 5, o repórter Eduardo Tchao foi demitido da Globo no Rio de Janeiro e desabafou sobre isso nas redes sociais. Após 37 anos de parceria na emissora, ele foi dispensado nesta semana na onda de cortes na área do jornalismo. "Minha última aparição, minha última narração numa reportagem da TV Globo. Foram 37 anos trabalhando nas Organizações Globo. Nessa última matéria uma característica sempre presente durante toda minha carreira – 27 anos só na TV - sempre produzi minhas histórias. “Sempre gostei de ter fontes, de conversar, de frequentar gabinetes, delegacias e restaurantes atrás de um ‘furo jornalístico”. Trabalhei na pandemia e até recentemente dentro de um CTI ganhei prêmios – Esso de jornalismo esportivo foi um deles – e conheci o mundo… obrigado a todos que contribuíram pra tornar esse sonho uma realidade", disse ele.

"Na conversa de hoje que tive com o diretor de jornalismo Ali Kamel fiz questão de dizer que saio sem magoas. Entendo a mudança de estratégia da emissora. Quer economizar. O que fazer? Me emocionei com algumas ligações de amigos da redação – Pedro Bassan foi um deles. Mas a vida segue. Existe vida fora da TV Globo. Detalhe: hoje foi mais uma reportagem exclusiva feita em parceria com o Felipe Freire. Obrigado Peter e Bonacchi! Vocês moram no meu coração", finalizou.